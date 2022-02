El Corte Inglés encarga a Deloitte el plan de despidos y el nuevo ERTE para Viajes

El Corte Inglés negocia este mes de febrero su segundo gran ajuste de personal desde el histórico ERE que ejecutó el año de la pandemia. La cadena de grandes almacenes se dispone a ejecutar un nuevo plan de salidas para 620 empleados y la extensión de su Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para el resto de áreas -negocio vacacional y de congresos-, dejando de lado la tecnológica. La negociación, que lleva apenas unos días en marcha y prevé cerrarse antes del mes de marzo, está condicionada por los informes técnicos aportados por la consultora Deloitte.

La big four es la compañía externa y de confianza que la compañía presidida por Marta Álvarez, ya que ha sido contratada para sus procesos más importantes. Fue fundamental en la búsqueda de comprador para los hoteles Ayre, como reconoció el propio Marc Molas, consultor de Deloitte, en un foro organizado durante la última jornada de Fitur. También ha recibido otros mandatos, como la búsqueda de fondos europeos Next Generation para recuperarse de la crisis sanitaria y el análisis de nuevos negocios susceptibles de incorporar a su perímetro, como los supermercados Sánchez Romero o el grupo textil Tendam -sin resultado hasta ahora-.

Tampoco pasa por alto en la filial Viajes El Corte Inglés el perfil de su nuevo consejero delegado, Jorge Schoenenberger, quien aterrizó en verano en la compañía tras haber pasado 15 años en la consultora. Su última etapa la vivió como socio responsable de la consultora para los sectores de viajes, hostelería, transporte, restauración y ocio. El ejecutivo llega con un plan a cinco años, periodo en el que quiere aumentar el perímetro de la compañía con nuevas compras y estrategias comerciales. De momento ya ha completado su joint venture con Logitravel y tiene en el radar distintas oportunidades de negocio en Europa y Latinoamérica para seguir creciendo.

Para este plan de ajuste, a Deloitte le acompañan otros asesores externos. Uno de ellos es el bufete Sagardoy, como explicó La Información esta semana, el día que los agentes sociales y la dirección se sentaron por primera vez para constituir la mesa negociadora. El otro invitado en la mesa es la agencia de recolocación LHH, propiedad de Adecco, según trasladaron fuentes sindicales este viernes al cierre de la segunda cita. Desde CCOO siguen manifestando sus "serias dudas" para justificar las medidas anunciadas por la filial de Viajes.

Quedan todavía días de negociación por delante. La próxima reunión- la tercera- se llevará a cabo el próximo martes 15 a las 11.00 h de la mañana. Desde SPV-Fasga, el sindicato más representativo, apuntan a que en esta cita afinarán su contrapropuesta, que girará en torno a varios aspectos: reducción del número de contratos a extinguir, marcar un periodo de adscripción voluntaria al ERE y que el ERTE no se extiende más allá del mes de junio. También solicitan que el grupo afectado por el expediente temporal se beneficie "de manera inmediata" de cualquier novedad legislativa que se introduzca en la regulación de los ERTE.

Negocio afectado

La decisión de El Corte Inglés responde a la exposición que su filial de viajes ha tenido al coronavirus. A diferencia de las áreas de seguros o alimentación, su negocio turístico ha acusado con dureza la crisis sanitaria y las continuas restricciones a la movilidad. Su recuperación ha sido más lenta, lo que se ha traducido en una caída del volumen de negocio que es, según la última cifra trasladada a los trabajadores, de aproximadamente el 63% respecto a 2019. Pese a todo, sigue siendo una de las áreas vitales de la compañía. Antes de la pandemia era la actividad que más pesaba dentro del grupo.

Viajes El Corte Inglés es el fiel reflejo de la situación que todavía viven las agencias. Los dueños de Halcón Viajes y B The Travel Band (Globalia y el grupo Barceló) no tuvieron más remedio que fusionarse en 2020, supeditando el éxito de la operación a un rescate de la SEPI de 320 millones de euros. No fueron los únicos. Nautalia, englobada dentro del grupo Wamos, también ha pedido una ayuda millonaria (75 millones) y vital para seguir adelante. Y otras más pequeñas como Pangea han buscado financiación de la administración a través del fondo para medianas empresas tutelado por Cofides, del Ministerio de Industria, después de explorar sin éxito una solicitud al fondo dedicado a empresas estratégicas.