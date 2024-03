Las eléctricas priorizan los ingresos fijos de las redes ante los 'vaivenes' renovables.

Hay una frase que se repite en los planes estratégicos de Iberdrola y Endesa para los próximos tres años: inversión más selectiva en renovables. Las compañías apuestan por los ingresos fijos que aportan las redes eléctricas ante unos marcos regulados más estables y con mayor horizonte en el tiempo como una manera de protegerse de los indicadores macroeconómicos y la caída de los precios de la electricidad.

La última en dar a conocer sus planes para los próximos años ha sido Iberdrola. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ha fijado una hoja de ruta hasta 2026 con un crecimiento "selectivo" en tecnologías 'verdes' y en países estratégicos con el objetivo de optimizar el riesgo/beneficio. En total, destinará una inversión neta de 10.500 millones de euros más 5.000 millones de euros de aportaciones de socios en proyectos en curso, con más del 50% a eólica marina. Además, el 100% de la inversión irá a proyectos ya en construcción, por lo que descarta iniciar nuevos durante los próximos tres años.

Por su parte, la partida de redes, donde las compañías tienen una rentabilidad asegurada fijada por la regulación de cada país, se eleva hasta los 21.500 millones de euros. Las compañías buscan así invertir su dinero en marcos estables y predecibles con el fin de tener un retorno anual constante. En el caso de Iberdrola, tiene el 80% de las inversiones en bajo marcos tarifarios cerrados o en avanzado estado de negociación y condiciones conocidas, lo que le otorga "oportunidades para mejorar el resultado y una mayor protección contra la inflación".

España, entre los países con menor tasa financiera

La compañía opera como distribuidora en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España. En los dos primeros también en la actividad de transporte. Iberdrola recalca en su presentación del nuevo plan estratégico que en todos los países la rentabilidad regulatoria está protegida contra la inflación, aunque no en el caso de España. En el territorio nacional, la tasa de rentabilidad del actual periodo regulatorio, aplicable a la retribución entre los años 2020 y 2025, se sitúa en el 5,6% y está por debajo de la de EE UU (8,5%), Reino Unido (7,5%) y Brasil (16%). En términos generales, los países latinoamericanos conllevan un mayor riesgo, lo que impulsa a establecer metodologías de "WACCs reales" y más elevadas con el objetivo de proporcionar seguridad a los inversores.

Enel, matriz de Endesa, también ha sido clara en este sentido. Directamente pidió una mejora de la retribución para así invertir más dinero en España. Durante la presentación de la actualización de su plan estratégico de noviembre pasado, el grupo italiano aseguró que cualquier ajuste a nivel normativo "podría conllevar un incremento de la inversión en España".

De este modo, dentro de su plan inversor para 2024-2026, la partida que gestionará Endesa y estará destinada a redes (2.000 millones netos) está "condicionada a una mayor visibilidad sobre el periodo regulatorio 2026-2031 en cuanto a la remuneración". Por su parte, de entre las grandes distribuidoras del país, Naturgy de los 13.200 millones que prevé invertir hasta 2025, el 28% irá también a parar a la mejora de redes. No obstante, en este caso la partida de renovables es mucho más amplia (61%) debido a que dispone de menos potencia instalada.

El sector espera una actualización de la retribución al alza

El sector de la distribución de electricidad en su conjunto se ha citado recientemente con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para comentar el papel de las redes en la transición energética abordando temas tales como la situación del no reconocimiento de la inflación en el marco retributivo, la tasa de retribución financiera o el modelo retributivo de cara al tercer período regulatorio. El regulador ha abierto la puerta a una posible mejora y así se lo ha trasladado a las compañías.

En España, la retribución reconocida en la actividad de distribución eléctrica es nominal, se calcula antes de impuestos y no se actualiza anualmente. Hasta la fecha, se comparaba con países del entorno, caracterizados por un comportamiento similar y no excesivamente volátil. Sin embargo, tras los más de dos años de crisis energética, las distribuidoras reclaman que se les reconozca unos mayores costes tras el incremento de los precios. La CNMC trabaja ahora en la retribución para 2026-2031, pero España -al menos hasta la presente- no actualiza la tasa financiera con la inflación.

El Ministerio para la Transición Ecológica también ha abierto la puerta a eliminar el límite a la inversión. El Real Decreto 1048/2013 limita el volumen anual de inversión de todas las distribuidoras eléctricas indicando que no puede superar el 0,13% del PIB (Producto Interior Bruto) de cada año previsto por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. La inversión media entre 2015-2018 fue de 1.482 millones de euros, mientras que el límite para el periodo 2023-2030 se sitúa alrededor de los 2.750 millones de euros.

Modelo 'partnership' para invertir en renovables

A la par que buscan oportunidades en países con alta calificación crediticia para modernizar las redes eléctricas y asegurarse unos ingresos estables, las compañías se alían con socios para el desarrollo de las instalaciones renovables tras el incremento de los costes de financiación y de los materiales. Es lo que definen modelo 'partnership'. El objetivo es lograr la estabilidad a largo plazo mediante la venta de una parte minoritaria del proyecto, es decir, la eléctrica española sigue siendo la principal accionista de la instalación y al mismo tiempo consigue una suma importante de dinero para la construcción.

Iberdrola ha firmado alianzas con el fondo soberano de Noruega, bajo la gestión de Norges Bank Investment Management, y Masdar, el grupo de renovables de Abu Dabi, entre otros. Señala que su estrategia consigue atraer a inversores de primera clase y le permite captar capital con menor dilución que emitiendo en los mercados de capitales. Endesa también busca comprador para una cartera de renovables valorada en alrededor de 2.000 millones de euros y espera cerrar la operación dentro del primer semestre.