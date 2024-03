La CNMC advierte del actual riesgo para el almacenamiento si pide el acceso a la red

Los promotores de proyectos de almacenamiento no lo tienen fácil para conectarse a la red eléctrica. Existe una problemática relacionada con las solicitudes de permisos de acceso y conexión a las redes por parte de instalaciones de almacenamiento en los casos en los que sí existe capacidad para la generación, pero no para la demanda. De este modo, las empresas que quieran comenzar ya con la tramitación se arriesgan a quedarse sin la capacidad correspondiente de la parte de la demanda, necesaria para que el proyecto pueda operar.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) explica que en los casos en lo que sí hay capacidad disponible de generación pero no de demanda, los gestores de la red están aplicando diferentes interpretaciones en la tramitación de la solicitudes, concediendo algunos únicamente el acceso a la parte de generación del almacenamiento, dejando la demanda condicionada al resultado de un análisis posterior una vez aprobada la circular normativa destinada a las instalaciones de demanda. Ahora mismo se encuentra en tramitación y se espera que Competencia la apruebe este año.

La citada circular permitirá la emisión de permisos de acceso con capacidad de acceso flexible para la demanda, por lo que, previsiblemente, en el caso anterior, dicha capacidad podría no ser nula y acometerse el proyecto. "No obstante, el tiempo transcurrido hasta que se lleve a cabo dicho desarrollo puede ocasionar que, para entonces, no exista ya capacidad de acceso de generación al verse ocupada por otros proyectos de generación sin almacenamiento", advierte el regulador en la memoria justificativa de la propuesta de resolución por la que se establecen las especificaciones de detalle para la determinación de la capacidad de acceso de generación a la red de transporte y a las redes de distribución.

Propuesta alternativa y solo de manera transitoria

No obstante, la CNMC plantea una alternativa de manera transitoria. En la propuesta de resolución anterior incluye la posibilidad de que los gestores de red ofrezcan a los solicitantes de capacidad para instalaciones de almacenamiento una propuesta alternativa de permiso del acceso y conexión limitado a la capacidad de generación. Por su parte, una vez aprobada la resolución de especificaciones de detalle de demanda, dichos proyectos podrán pedir también la capacidad correspondiente a la parte de la demanda "en igualdad de condiciones que cualquier otra solicitud que se haya presentado en ese nudo, por lo que no les resultaría de aplicación ninguna discriminación a unos sujetos frente a otros".

Ahora bien, son los propios promotores los que deberán valorar el riesgo asociado a comenzar las tramitaciones de los proyectos, con especial atención a la pérdida de los avales correspondientes y a la caducidad de los permisos otorgados. No se les ofrece ninguna seguridad de que si inician ya la tramitación vayan a obtener posteriormente la capacidad correspondiente a la parte de la demanda, necesaria para que el proyecto de almacenamiento pueda operar. En la actualidad, la capacidad de red es binaria, o bien para generar o para consumir, pero las baterías pueden hacer las dos cosas.

La CNMC está trabajando en agilizar la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de demanda de energía eléctrica. Propone así la creación de los permisos de acceso flexible, con los que se permitirá tener acceso a la red en determinados momentos. No obstante, con el fin de que sean operativamente factibles y no supongan un riesgo para la seguridad del sistema, se prevé que el permiso de acceso deberá concretar las condiciones en que el tiempo de preaviso de la limitación de acceso a la red (en tiempo real, minutos, horas, semanas, meses o anual de antelación), tiempos de respuesta a los requerimientos de reducción de potencia, requisitos técnicos de la instalación y los requisitos de adscripción a centros de control, remisión de consignas, posibilidad de operación remota o la habilitación para participar en mecanismos de reducción de potencia u otros que se establezcan.

Hay unos 129 GW de potencia 'bloqueada'

En el caso concreto del almacenamiento, señala que "la flexibilidad inherente a estas instalaciones debe ser tenida en cuenta en la evaluación de la capacidad de las redes modificando el tradicional análisis desde la garantía de suministro del consumo, poniendo en valor su capacidad de apoyo al sistema permitiendo aflorar capacidad existente en las redes". En la actualidad, hay más de 300 nudos de la red de transporte reservados para concursos de acceso a instalaciones de generación de energía eléctrica que utilicen fuentes renovables y también para instalaciones de almacenamiento, con una potencia que alcanza los 129 gigavatios (GW).

El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado una Manifestación de Interés sobre los nudos para ver qué agentes están interesados, con qué tecnología quieren concursar, si son proyectos de nueva creación o ampliaciones, o si son de I+D+i o hibridados, entre otros elementos. El objetivo es así conocer el apetito por la capacidad, pero en ningún caso la participación otorgará derecho alguno ni puntuación adicional en la eventual celebración de un concurso. Andalucía se adelantó e hizo lo propio.

Otro tema del que está pendiente el almacenamiento es si se acabará finalmente eliminando las garantías que tienen que presentar los promotores de los proyectos para obtener los permisos de acceso y conexión. Están fijadas en 20 euros/kW y el sector energético se queja de que la cuantía es "muy superior al riesgo que se pretende cubrir", llegando incluso a desincentivar o paralizar la inversión al no poder muchos promotores asumir el riesgo de la pérdida de avales junto con los riesgos implícitos en este tipo de proyectos pioneros que buscan el desarrollo de un mercado y un modelo de negocio que hoy en día no existe. En este sentido, denuncia que el marco regulatorio propuesto representa un grave impedimento para el pronto y ágil desarrollo de proyectos de almacenamiento.

Estrategia de Almacenamiento Energético

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece un objetivo de 22 GW de capacidad de almacenamiento instalada para 2030. El Gobierno aprobó la Estrategia de Almacenamiento Energético en febrero de 2021. La clave de esta tecnología está en que dota al sistema de flexibilidad y estabilidad, lo capacita para hacer frente a la variabilidad y a la parcial predictibilidad de las tecnologías renovables y evita la pérdida de energía limpia cuando existe capacidad para generar más energía renovable de la que se puede consumir, pudiendo emplearla después.

El sector también está a la espera del mecanismo de capacidad, que se está negociando con la Comisión Europea y refuerza la reforma del mercado eléctrico europeo acordada durante la Presidencia española de la UE. Este retribuirá su disponibilidad y le dará un fuerte impulso. Ahora mismo sus ingresos dependen de almacenar energía cuando el precio es bajo y verterla a la red cuando es más alto.