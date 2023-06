El elevado peso del seguro de automóvil condiciona la compra de Liberty Seguros

La operación de compra de Liberty Seguros que tiene en liza a Allianz, Catalana Occidente, Axa y Generali ha coincidido con un momento complicado para el negocio del seguro de automóvil, que es el que más pesa en la compañía en venta. El alza de la inflación y el incremento de la siniestralidad perjudican la cuenta de las primas de auto y condiciona la oferta que los cuatro pretendientes de Liberty tienen que poner sobre la mesa para llevar a cabo la compra. Este viernes concluye el plazo para exponerlas, pero el ganador de la puja todavía tardará un mes en conocerse.

El elevado peso que tiene Liberty Seguros en auto despierta ciertas dudas sobre el impacto final de la operación. No hay que olvidar que a cierre de 2022 Liberty contaba con 3,5 millones de clientes en Europa, lo que le permitía gestionar más de 4 millones de pólizas. Y del total de primas, el 66% son pólizas de automóvil, la principal línea de negocio de la compañía, mientras que el 14% corresponden a pólizas de hogar, el 9%, a pólizas de vida y el 5% son pólizas multirriesgo.

Las posibles reticencias vienen motivadas por varios aspectos. Para empezar, por que el negocio de auto no pasa por el mejor momento en España. Hay que tener en cuenta que la inflación está golpeando al ramo tanto por la subida de los materiales como por la mano de obra, tal y como han ido reconociendo las principales aseguradoras durante las sucesivas presentaciones de resultados tanto anuales como del primer trimestre y que les ha llevado a anunciar subidas de precios en las primas, aunque serían de manera selectiva.

Por otro lado, el aumento de la siniestralidad, después de unos años de tendencia a la baja como consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, también mete presión al ratio combinado, que podría ir subiendo y acercarse al 100% (por encima de ese porcentaje ya indica un resultado técnico negativo). A cierre de 2022 Liberty Seguros lo situó en el 90,76%.

Otro de los aspectos espinosos serían los precios de las primas. Liberty Seguros se ha mostrado muy activa en utilizar esta variable para captar clientes, un modelo que podría ser similar al de Línea Directa. De hecho, la compañía que preside Patricia Ayuela defendió su estrategia a pesar de haber reportado pérdidas en el primer trimestre. Precisamente se teme que el grueso del volumen de primas que maneja la compañía se haya contratado con precios que a larga no podrían ser mantenidos una vez completada la operación. No obstante, fuentes del sector quitan peso a este último apartado ya que comentan que la guerra de precios en las primas de auto es cosa del pasado y que en el entorno actual, precisamente por la subida de la inflación y la siniestralidad, ya no hay tanto margen para poder bajar los precios.

Finalmente, se suma la fuerte competencia que hay en esta ramo del seguro en España, con Mapfre a la cabeza y donde Allianz y Axa ocupan también las primeras posiciones. Únicamente Catalana Occidente y Generali, las otras dos interesadas, serían las que menos peso tendrían, ocupando el sexto y el octavo puesto respectivamente de ránking de auto, por lo que la operación les permitiría ganar cuota de mercado.

Liberty Seguros elevó el beneficio bruto hasta los 361 millones

Liberty Seguros puso el cartel de venta de la compañía asesorada por Bank of América. El precio de la operación, según el mercado, podría situarse en una horquilla que iría entre los 1.500 millones de euros y los 2.000 millones de euros.

La aseguradora reportó un beneficio antes de impuestos de 361 millones de euros para el ejercicio pasado, que contrasta con los 60 millones de 2021. Hay que tener en cuenta que durante 2022, la compañía firmó acuerdos de bancaseguros a largo plazo con dos entidades: Bankinter y Kutxabank, este último con una vigencia de 10 años.

En cuanto al volumen de primas, la aseguradora logró cerrar el año por un total de 1.234 millones de euros, cifras similares a las presentadas en 2021, cuando se situó en 1.265 millones de euros. Las cuentas presentadas por la compañía, sin embargo, recogen una caída del número de primas en prácticamente todos los sectores en los que opera. Únicamente registró una mejora el apartado de hogar en 2022 con respecto al ejercicio anterior.