Evo Banco irrumpe en la guerra de depósitos ofreciendo un 2,85% a un año

Mientras que las grandes entidades se han puesto de perfil a la hora de remunerar el pasivo, no ocurre lo mismo con las entidades digitales y la banca extranjera. EVO Banco acaba de irrumpir en la guerra de depósitos con una imposición a plazo fijo a doce meses que remunera con un 2,85% TAE. La nueva oferta del banco 100% digital de Bankinter está dirigida tanto a clientes nuevos como ya antiguos, no tiene condiciones de vinculación de ningún tipo (ni nómina, ingresos recurrentes, ni contratación de ningún producto adicional), y no exige un importe mínimo para contratarlo, mientras que el importe máximo se sitúa en millón de euros.

El depósito de EVO admite hasta dos cotitulares, permite cancelaciones totales o parciales cuando el cliente decida, y ofrece la posibilidad de contratar un número ilimitado de depósitos durante la vigencia de este producto. El nuevo depósito de EVO estará disponible hasta el 31 de enero de 2024. El proceso de alta es 100% digital y solo es necesario disponer de una Cuenta Inteligente (cuenta remunerada sin gastos, sin requisitos y sin comisiones de ningún tipo) para poder gestionar los fondos y recibir las liquidaciones de intereses en el vencimiento.

En palabras de Juan Rosas, director ejecutivo de Negocio y Laboratorio de EVO Banco, “los nuevos depósitos de EVO cubren un espacio que nos reclamaban nuestros clientes para poder sacar más partido a sus ahorros a través de productos con rentabilidad garantizada, los cuales complementan la alta remuneración de nuestra Cuenta Inteligente y convive con uno de los catálogos de inversión más atractivos del mercado español”.

No es el único movimiento en este sentido. Precisamente ayer, Banco Mediolanum estrenó un depósito con una remuneración que llega hasta el 4% a seis meses y pagaderos los intereses a vencimiento.

El producto está dirigido solo a personas físicas y el importe invertido deberá ser capital nuevo. En el momento del vencimiento, requiere que al menos uno de los titulares del depósito debe disponer de un patrimonio gestionado, como primer titular, igual o superior a 3.000 euros en la entidad. O bien, que uno de ellos tenga domiciliada la nómina o pensión (mínimo de 700 euros) en Banco Mediolanum a cierre del mes anterior al vencimiento del depósito.