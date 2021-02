Blackstone saca de la bolsa una de sus cinco socimis tras la venta de activos

Nueva baja en el BME Growth. Una de las cinco socimis de Blackstone, Corona Patrimonial, ha hecho efectiva su exclusión del mercado bursátil este lunes. La noticia llega después de un proceso de desinversión de varios años que le ha permitido al fondo estadounidense hacer caja y saldar las deudas de la sociedad que la conformaba, Chameleon (REIT) Holdco. Esta despedida se une a la protagonizada por Torbel Properties en diciembre del año pasado. Así, en menos de dos meses, el fondo de EEUU ha exprimido los beneficios de dos de sus socimis y las ha sacado del parqué.

En el caso de Corona Patrimonial, Blackstone fue achicando su talla poco a poco. La capitalización bursátil era de 102 millones de euros en 2017; 101 millones en 2018; y se desplomó hasta los 47,3 millones en 2019, en gran medida por la venta de sus oficinas 'prime' en Madrid y Barcelona. Los cambios no terminaron ese año ya que la capitalización bursátil de la socimi se redujo a cinco millones de euros en 2020 tras cuatro rondas de reparto de dividendos entre el accionariado. Los desembolsos llaman la atención porque parecen compensar el hecho de que la firma solo 'sacó' dinero de las cuentas de dos de sus seis vehículos durante todo el primer año de la Covid.

El valor de su acción también sintió el efecto del traspaso de su portafolio a otros propietarios y el reparto del capital a los accionistas, especialmente en 2020 cuando su revalorización alcanzó el -88%. Y es que el precio de sus títulos pasó de 17,20 euros en enero a 0,90 en diciembre. Fuentes de la compañía explican a este medio que retirar las acciones de la socimi del mercado fue una decisión meditada que va en línea con los objetivos empresariales del conjunto del fondo.

La mayor parte de su cartera del portafolio estaba compuesto por oficinas. Corona Patrimonial tenía en propiedad los edificios Delta Nova IV y VI en Madrid, que albergaban a unos 20 inquilinos, entre los que figuran empresas como Clece, Digitex o la Central Nuclear de Almaraz. En el caso de Barcelona, la socimi era dueña de la torre Il.lumina y Sant Cugat Green, donde era casera de compañías de alto standing como Coca-Cola, TV3 y Roche.

El fondo aspiró cada esquina del vehículo, pero todavía le quedan otros cuatro para desarrollar su actividad inmobiliaria. Blackstone es el accionista mayoritario de Testa Residencial, Albirana Properties, Fidere Patrimonio y Euripo Properties, que acumulan una capitalización que supera los 1.400 millones de euros y colocan al fondo como el principal tenedor de vivienda en alquiler de España.

Una radiografía por las socimis del BME evidencia que el mercado no pasa por su mejor momento. Solo diez de los 77 vehículos inmobiliarios presentan una revalorización positiva en lo que va de este año, y ninguna de las ramas inmobiliarias de Blackstone forma parte de este 'top 10'. Sin embargo, no están en el peor escenario ya que todas han conseguido mantener su valor estable y no caer en números rojos.

Todo apunta a que habrá más cambios en el entramado inmobiliario de Blackstone durante 2021. De hecho, el fondo ya hizo una nueva desinversión en enero con la venta de un edificio de oficinas en Príncipe de Vergara a UBS Asset Management por 53 millones de euros. Además, la firma ha colgado el cartel de 'Se vende' en otros cuatro establecimientos del centro comercial Glóries en Barcelona, según 'Idealista'. Estos movimientos hacen bajar de talla a sus vehículos cotizados, pero permiten rentabilizar las inversiones hechas en suelo español.