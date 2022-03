Inditex sufre el paro de transportistas y  anuncia retraso en la entrega de pedidos

La huelga de los transportistas también arrastra al sector textil. Todas las marcas que conforman Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home) podrían sufrir retrasos "leves" en España por la huelga de transportistas, lo que afecta a los pedidos solicitados por las distintas páginas web de las marcas, ha confirmado a Efe la compañía. Los avisos aparecen desde el mediodía en las respectivas páginas web en el momento de hacer efectiva la compra de un artículo, lo que se llama en la terminología propia el 'checkout'.

Los paros convocados por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional podría suponer algunos retrasos en la recepción de los pedidos de las marcas de Inditex en todo el territorio nacional. El sector textil se une así a otros como el lácteo, el pesquero, ganadero u hostelero en cuanto a las dificultades de logística y transporte de mercancías por los citados paros.

Captura retraso compra Zara online Inditex

Centenares de transportistas han iniciado en el municipio madrileño de San Fernando de Henares una marcha lenta por diferentes vías de la región, cuando se cumple el octavo día de huelga en el sector del transporte, y en la que la plataforma convocante de los paros espera la participación de unos 1.500 vehículos.

Cientos de transportistas se congregaban a primera hora de la mañana en el polígono industrial San Fernando para iniciar desde ahí una marcha lenta, de forma similar a la que realizaron el pasado viernes en la autovía de Barcelona (A-2), pero que, debido a la mayor movilización de la presente jornada, han ampliado a otras vías madrileñas, como la M-50, la A-2, la A-3 y la A-42.

“Nos hemos juntado hoy más de 1.500 camiones porque la gente ya no puede más, no somos una minoría. Lo que tiene que hacer el Gobierno es sentarse con nosotros. No queremos imponer nada, queremos que se escuche a la parte real del transporte, no a la que está negociando hoy”, ha indicado a Efe Miguel Cánovas, vocal de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, convocante de los paros.

"Aquí no está tratando ni con terroristas ni con maleantes, está tratando con gente a la que tienen que darle solución"

En opinión del portavoz de la plataforma, “la actitud del Gobierno no está a la altura”. “Aquí no está tratando ni con terroristas, ni con maleantes, ni con sinvergüenzas; aquí está tratando con gente a la que tiene que dar una solución para mantener nuestro medio de vida; es una cuestión de supervivencia, no de imposición”, ha añadido.

La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte no se siente representada por el Comité Nacional de Transporte por Carretera que este lunes se reúne con el Gobierno y que, según Cánovas, “es una minoría que quiere imponer a todos los transportistas qué tienen que hacer y cómo tienen que trabajar”.

“Estamos hartos y no es solo un tema del gasoil; son un montón de puntos en los que llevamos muchos años de retraso y no podemos consentirlo”, ha señalado a Efe el vocal de la plataforma, que ha destacado que "la plataforma no quiere en ningún momento ni perjudicar a la sociedad ni que elementos extraños que están infiltrados hagan daño y nos acusen a nosotros de violentos".