El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha participado de la cumbre telemática sobre el futuro económico de España convocada por la CEOE este viernes. En su comparecencia, el directivo ha hecho énfasis en la importancia del deporte en la economía: "Somos un sector de 42 clubes/empresas donde hay propietarios que arriesgan su patrimonio para crear riqueza en España y en el sector de industria y el entretenimiento. Son 180.000 puestos de trabajo que viven del fútbol y somos un exportador neto del país... Como cualquier sector hemos sido duramente afectados por la Covid, sobre todo en la liquidez y la tesorería".

Sobre las medidas para paliar la crisis económica por el virus, el empresario ha declarado que "están muy bien los préstamos ICO avalados por el Estado, pero si las medidas que lo acompañan no se hacen bien, no va a haber capacidad para devolver". Para él, la máxima a partir de ahora debe ser "lo que funciona no hay que cambiarlo", por lo que, "si la reforma laboral funciona no hay que tocarla". Tebas también ha hecho énfasis en la capacidad de las empresas privadas para generar empleo, y ha señalado dos leyes que no se deben cambiar: la ley de deporte y las leyes de seguridad jurídica. El directivo ha explicado que los cambios en la última producen inestabilidad en las inversiones nacionales, internacionales y autonómicas: "Tenemos poca armonización en la legislación".

Tebas también ha insistido en que "no es el momento para subir impuestos. No va a ayudar a la recuperación de nuestro país. La va a retrasar". En el ámbito del fútbol, "somos el peor país tratado entre la UE. Esto está provocando una huida de nuestro talento a otros países y esto baja nuestros valores". El directivo ha hecho un llamamiento a los políticos a que acudan a los empresarios para pactar y no para conversar, porque estas son las personas más idóneas para capitanear la salida de una crisis.

La RSC, cultura y deporte, y los emprendedores y autónomos centran este viernes la atención en la cumbre empresarial que organiza la CEOE para dar voz al ámbito privado en la búsqueda de soluciones ante la crisis económica que se avecina a causa de la pandemia de la Covid-19.

La CEOE reúne entre el 15 y el 24 de junio a los máximos dirigentes de las principales empresas españolas en una cumbre telemática para plantear sus propuestas para reconstruir el país tras a pandemia y afrontar la crisis económica. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, inauguró la cumbre empresarial organizada por la patronal este lunes destacando el "compromiso con España" de todos los empresarios, que quieren "sumar" en el proceso de reconstrucción económica tras la epidemia de coronavirus.