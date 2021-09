El consejo de Naturgy blinda su decisión y reprocha el caos de Moncloa en la opa

Nueve meses después de que IFM lanzase su opa, el consejo de Naturgy ha marcado posiciones frente a la ofensiva del inversor australiano y lo ha hecho por la vía salomónica. El viernes, el máximo órgano de gobierno de la gasista (cerca del 70% de su capital) rechazó en bloque acudir a la opa, pero no se atrevió a desaconsejar abiertamente la oferta de IFM. Con esta decisión, el consejo trata de blindarse judicialmente, por temor a que los minoritarios puedan reclamar en tromba ante los tribunales si la operación fracasa y el plan de choque eléctrico del Gobierno hunde a corto plazo la cotización de la compañía, como ya ha ocurrido con otros gigantes del sector.

Moncloa dio el visto bueno con condiciones a la opa de IFM el 3 de agosto. El ala económica del Ejecutivo, con la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, a la cabeza, consideró justo el precio final de 22,07 euros por acción que marcó el fondo australiano. Pero la aprobación el pasado martes de una reforma energética de calado histórico ha agitado el tablero eléctrico y, con él, las previsiones de valoración de Naturgy, empujando al consejo de la empresa que preside Francisco Reynés a cubrirse las espaldas, según fuentes próximas al órgano de gobierno consultadas por La Información.

Desde hace meses, los principales accionistas de la compañía -Criteria Caixa (25,99%), el fondo CVC (20,4%) y la alianza de GIP y la familia March (20%)- han manifestado su determinación de no acudir a la opa. La reunión del consejo del pasado jueves se alargó desde primera hora de la tarde hasta entrada la noche, en un clima de alta tensión. Tras el cónclave, a los grandes accionistas se habían sumado los directivos del grupo que poseen acciones a título individual, así como el vehículo societario de compra de acciones (Naturgy Alpha Investments) ideado en 2018 para cubrir el bonus a casi una treintena de los principales directivos del grupo energético, incluido Reynés.

Pese a la unanimidad, el consejo de Naturgy ha preferido limitarse a definir su posición sin animar de forma oficial al milllar de accionistas minoritarios de la compañía a que no vendan en la opa. De hecho, el comunicado que el órgano envió ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) incide ampliamente en que el documento no es vinculante. "Corresponde a los accionistas decidir si aceptan o no la oferta, en base a sus particulares intereses, tolerancia al riesgo y horizonte temporal de inversión", reza el informe de conclusiones del consejo de administración.

El Gobierno soltó la bomba de la reforma energética 48 horas antes de la cita definitiva del consejo de la gasista. En cuestión de horas, el paquete de medidas urgentes impulsado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se tradujo en un revés bursátil que, en el caso de Endesa e Iberdrola, ha persistido durante varios días. Naturgy demostró una mayor resistencia en bolsa que sus competidoras ante un plan de choque que prevé recortar en 2.600 millones los ingresos por generación eléctrica de todo el sector.

El consejo de Naturgy se ha cubierto las espaldas y ha recordado que ni siquiera acudirá a la opa el vehículo financiero ideado en 2018 para pagar con acciones a los principales directivos

Tanto en la cúpula de Naturgy como en el mercado existe la certeza de que el efecto de la opa ha amortiguado el impacto del 'decreto Ribera' en la cotización del grupo. La incertidumbre regulatoria podría condicionar la viabilidad del plan estratégico de Naturgy hasta 2025, una de las mejores bazas con las que había jugado el consejo para 'empujar' a IFM a mejorar el precio final de su oferta. Y así lo reconoció el consejo en el informe de conclusiones que este remitió al supervisor bursátil el viernes antes del cierre de mercado.

Aunque el consejo ha incidido en la temporalidad, a priori, de estas medidas, y deslizado que la validez de varias de las medidas aprobadas podría ser revisada por los tribunales; ante las previsiones de un 'hachazo' de tales dimensiones el órgano de gobierno interno ha preferido no atarse las manos con una recomendación explícita de no acudir a la opa para aquellos accionistas que no cuentan con representación en el consejo. Con todo, la decisión del consejo supone un nuevo golpe para IFM, que cada vez ve más limitada la porción de capital susceptible de vender antes del 8 de octubre.

La confirmación de un contundente rechazo interno a la operación, de hecho, llevó al fondo a poner en valor su oferta horas después de que la CNMV se hiciese eco del informe del consejo. Con su estrategia, la actual cúpula de la gasista también lanza un dardo al Gobierno. Y es que a lo largo de todo el informe el consejo reafirma su confianza en el futuro de la empresa, lo que hace suponer que este ha considerado "razonable" el precio de la opa empujado por el escenario de caídas en bolsa en el sector al que ha abocado el anuncio del citado paquete de medidas urgente. En un principio la intención del consejo de Naturgy o, al menos de sus accionistas españoles, no era otra que sugerir la conveniencia de un mejor precio pero tras el varapalo de Ribera se ha preferido no tentar la suerte para no generar efectos indeseables en un próximo futuro.