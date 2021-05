Orange saca la tijera en España: ejecuta un ERE para 485 empleados, un 15%

Orange ejecuta un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que va destinado al 15% de su plantilla en España. En total, un máximo de 485 empleados de todos los centros de la operadora se verán afectados. La propuesta ha sido comunicada hoy a las organizaciones sindicales. La mesa de negociación se constituirá a finales del mes de mayo. La compañía achaca este fuerte recorte de plantilla a la "hipercompetitividad del mercado" y la guerra del low cost.

"Para garantizar la competitividad de la compañía, resulta imprescindible adaptar la operación a estos cambios estructurales", asegura la operadora en un comunicado remitido este mismo viernes. El proceso de despido colectivo deberá desarrollarse durante el mes de mayo y junio. Desde las organizaciones sindicales muestran su rechazo frontal a la medida.

UGT rechaza de plano cualquier medida que afecte a la estabilidad de la plantilla tras el esfuerzo realizado por todos durante la pandemia para garantizar el servicio", asegura. Por su parte, CCOO insiste en que hay otras medidas alternativas no traumáticas para el empleo "en este momento de desgaste después de la pandemia".

La medida se circunscribe sólo a la filial principal de Orange, en la que hay empleados en torno a 3.200 trabajadores. El grupo cuenta con una plantilla mayor en España. Según los últimos datos comunicados a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el año 2020 lo concluyó con un equipo total de casi 5.900.

Ya el pasado mes de abril, durante la presentación de resultados del primer trimestre, el consejero delegado de la operadora, Jean François Fallacher, abría la puerta a ejecutar un ERE. "No descartamos ningún tema; todo está sobre la mesa; si se llegara a una situación como esa, los primeros en ser informados serían los empleados y los sindicatos", aseguraba.

Este ERE sería el segundo que la operadora plantea en el último lustro. El último que se llevó a cabo fue en el año 2016, después de que adquiriera la operadora Jazztel por 3.500 millones de euros. Se suma al despido que también planteó Vodafone en España en el año 2019 que afectó a cerca de un millar de empleados.

Ingresos a la baja

Los dos últimos trimestres, la operadora gala ha tenido las mayores caídas de ingresos de la última década. Entre enero y marzo de este año, las ventas de Orange España se contrajeron más de un 7%, debido al 'low cost' y a la caída de ingresos de roaming (conexión de extranjeros a sus redes de telefonía) y del prepago, muy relacionado con la industria del turismo.

"Esto no tiene visos de cambiar en el corto plazo; este cambio al low cost no va a ser temporal y posiblemente va a durar un tiempo", aseguraba Fallacher. Las previsiones no son especialmente halagüeñas. El grupo comunicó al mercado que mantendrían la caída en los ingresos al menos durante los próximos doce meses.

En plena consolidación

Este nuevo recorte de empleo en el sector de las telecomunicaciones viene en un momento especialmente delicado, con una ola de consolidación clara. La compra de Euskaltel por parte de Másmóvil ha sido el primer movimiento, aunque todo apunta a que no calmará la fiereza comercial del sector y la guerra en el segmento del bajo coste.

La mayor parte de los analistas confirman que habrá más movimientos para reducir el número de jugadores y así rebajar la temperatura. Hoy, según explican fuentes del sector, en torno a la mitad de las altas brutas que se dan en España se ubican en ese 'low cost', con unos márgenes muy estrechos y una mayor infidelidad del cliente, con una mayor cantidad de 'robos' entre las diferentes operadoras.