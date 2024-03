Renfe eleva a 166 millones su reclamación a Talgo un día después de la OPA húngara. 

La empresa ferroviaria española Renfe ha elevado hoy la reclamación a la fabricante de trenes Talgo por el retraso en la entrega de 15 trenes Avril, lo que implica una solicitud de 166,6 millones de euros. Renfe cifra el lucro cesante derivado de esas demoras, un día después de la OPA lanzada por parte de la compañía húngara Magyar Vagon sobre la española.

En una carta al consejero delegado de Talgo, Gonzalo Urquijo, firmada por el director general de Operaciones de Negocios y Operaciones de Renfe, Óscar Gómez Barbero, la operadora añade que en caso de que no puedan entrar en servicio antes del 1 de abril (deberían haberlo hecho en verano de 2021), sumará 80.000 euros diarios por daños y perjuicios. En la misiva, a la que ha tenido acceso Efe, asegura que a la que la documentación aportada hasta ahora por Talgo "no justifica" que los retrasos en la entrega de los trenes S106 no sean imputables al constructor.