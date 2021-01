Telefónica vende las torres de Telxius: estas son las cifras clave de la operación

A primera hora de este miércoles, 13 de enero, Telefónica ha sellado un acuerdo histórico, tras vender todas las torres que tiene su división Telxius, donde comparte accionariado con KKR y Pontegadea (Amancio Ortega) al gigante estadounidense American Tower Corporation (ATC). Según explica la operadora en un hecho relevante emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el pacto contempla un compromiso de empleo por parte de de ATC.

"Es una operación que tiene sentido estratégico dentro de nuestra hoja de ruta; American Towers era nuestro segundo proveedor tras Telxius”, asegura el presidente de la operadora, José María Álvarez-Pallete. Tras esta operación American Tower se convierte en el primer proveedor de Telefónica tanto en Europa como en América Latina, y mantiene su condición de socio en proyectos estratégicos en Brasil, Argentina y Colombia.

Por otra parte, las operadoras del Grupo Telefónica mantendrán los actuales contratos de arrendamientos de las torres suscritos con las sociedades vendidas filiales de Telxius Telecom, por lo que dichas operadoras seguirán prestando sus servicios en términos similares a los actuales. Además, las condiciones de renovación no incluyen ninguna cláusula 'all or nothing' adicional.

Las claves

Veamos, a continuación, las cifras clave de la operación que, a buen seguro, marcará la jornada empresarial de este miércoles.

La venta de las Torres Telxius a ATC se ha sellado por 7.700 millones de euros.

Telefónica recibirá más de 4.000 millones de euros que irán destinados a la reducción de deuda financiera, ya que la operadora española cuenta con el 50,1% de las acciones de Telxius

que irán destinados a la reducción de deuda financiera, ya que la operadora española cuenta con el El acuerdo establece la venta de 30.700 emplazamientos de torres de telecomunicaciones.

de telecomunicaciones. ATC invertirá 500 millones de dólares en construir 3.300 sitios nuevos en Alemania y Brasil.

Cómo ha reaccionado Telefónica en Bolsa

Tras el anuncio, la operadora se ha disparado un 8% y se ha conviertido en el valor más alcista del Ibex 35 esta mañana. Se trata del mayor alza en bolsa para la compañía que capitanea José María Álvarez-Pallete desde el pasado 24 de noviembre, cuando un informe de Fitch resaltaba las fortalezas de la compañía y el contexto de posibles operaciones corporativas dentro del sector. Un baile de fusiones que se espera protagonice los próximos meses.