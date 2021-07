De Boadilla al 'Distrito C': así funcionan las sedes de las firmas con el teletrabajo

Durante unos breves segundos comienza a sonar una melodía alegre que mezcla instrumentos de percusión. De repente, todo se para e interrumpe una voz robótica que dice: "Le damos la bienvenida a BBVA, puede consultar nuestra política de privacidad en 'bbva.es'. Buenos días, ¿en qué podemos ayudarle?". Este tipo de diálogo no es un capricho del gigante bancario español, sino que es una práctica utilizada por todas las grandes empresas. Así, el robot se encarga de 'bombardear' a preguntas al usuario hasta saber para qué llama exactamente y, si es posible, intenta solucionar la gestión sin que sea necesario contactar con un empleado. De esta forma, las compañías ahorran y, por ende, reducen costes. Los ejecutivos de hoy son expertos en esto último y la llegada del teletrabajo es, sin duda, un nuevo reto para ellos porque abre un abanico de opciones sobre cómo abaratar el trabajo: ¿seguir con las oficinas, fomentar el teletrabajo o innovar hacia nuevos métodos como el 'coworking'?

Tras la pandemia del coronavirus, el teletrabajo ha irrumpido con fuerza frente a las oficinas. A partir de los datos de 2020, podemos apreciar en el mercado inmobiliario una serie de cambios "muy poco habituales" que podrían estar correlacionados con este fenómeno. Así, en la provincia de Madrid, las ventas cayeron un 6,3%, mientras que en la capital lo hizo un 22,5%. En Barcelona, éstas se contrajeron en un 24,5%, sin embargo, en el resto de la provincia lo hizo solo en un 16,5%. Por último, en 10 de las 12 provincias con más población en la capital que en el resto de su región, la capital cae mucho más que la periferia. El economista y consultor inmobiliario, Gonzalo Bernardos, asegura que el teletrabajo "ya ha afectado" al mercado de inmuebles, "la cuestión principal es cuántos días nos van a dejar teletrabajar, porque si te dejan dos días, puede estar seriamente en duda el paradigma principal del mercado inmobiliario: la ubicación".

Bernardos asegura que ha nacido una nueva demanda que ha huido de las ciudades y cree que "se va a producir una diáspora importante" en los próximos años, porque si solo tienes que ir a trabajar "tres días" a la semana, "te vas a encontrar mucha gente que va a preferir trabajar desde localidades de playa". El economista apuesta por la creación de oficinas "flexibles" porque éstas "reducen costes de espacio" y "ahorran mucho dinero". Él predice que en los "próximos tiempos viviremos una sustitución de las oficinas por los 'coworkings'". Este fenómeno, que ya ha penetrado en las pequeñas y en algunas medianas empresas de nuestro país, "optimiza espacio" por medio de un mejor aprovechamiento de los metros cuadrados, ya sea comprando o alquilando. Por lo tanto, la factura acaba saliendo más barata porque "aprovechas casi al cien por cien" del espacio, no como ocurre en las grandes empresas, que usan el 70% o el 65% de su oficina.

"Apostamos por un nuevo modelo de trabajo híbrido basado en la flexibilidad, la confianza, la desconexión y el bienestar", dicen fuentes de Telefónica consultadas por La Información, que continúan, "este modelo comenzará a implementarse en septiembre, dependiendo de la situación de la pandemia y el avance de la vacunación en cada uno de los países en los que operamos". Así, desde la compañía aseguran que en España van a permitir a sus empleados la opción de trabajar a distancia "al menos dos días a la semana". En relación a si siguen apostando por el trabajo presencial, desde la compañía de telecomunicaciones aseguran que "manejan y analizan distintos escenarios", pero lo que tienen claro es que seguirán en sus oficinas , "la sede de Madrid está equipada para ofrecer todas las garantías y adaptarse a todos los escenarios".

En la ciudad financiera del Santander (en Boadilla del Monte, Madrid), donde trabajan 7.000 empleados, hay hoy una ocupación de en torno al 55%. Fuentes del banco afirman que se quiere impulsar "una forma de trabajar más ágil, colaborativa y flexible", sin perder de vista el trabajo presencial porque "para nosotros el centro de trabajo es fundamental para fomentar las relaciones de confianza, la colaboración y el compromiso". Así, la presidenta de la entidad, Ana Botín, defendió hace unas semanas en la reunión anual del Cercle d'Economia, el teletrabajo, sin embargo, quiso matizar que siguen apostando por el trabajo presencial, "entendemos que los profesionales del banco también necesitan trabajar juntos físicamente para aportar una mayor creatividad a lo que hacemos". Aunque desde el banco aseguran que "no nos planteamos la venta de nuestras oficinas", reconocen que "seguirán apostando por un marco de flexibilidad para nuestros empleados".

"La ciudad financiera del Santander, si el mercado está bien, la venderán y harán plusvalía", señala Bernardos, que prosigue, "ya lo hizo con los edificios que tenía antes". Al final, la propiedad de los inmuebles no son el "core business (negocio principal)" de una compañía. Por lo tanto, cuando los resultados no son buenos, o no son los que se esperan, las empresas tienden a hacer "extraordinarios", que consiste en la venta del inmueble para conseguir beneficios "importantes" que les sirvan para tapar agujeros y reducir el coste de las oficinas.

Otras empresas, como una de las firmas más reconocidas de consultoría, Price Waterhouse Cooper (PwC), asegura que el teletrabajo "ya lo teníamos instaurado en la práctica totalidad de nuestras líneas de negocio antes de la pandemia" y, para ello, "habíamos hecho inversiones significativas, por lo que la situación que hemos atravesado no ha sido tan traumática". Desde la compañía aseguran que hoy "mantenemos el teletrabajo en el 50% de la plantilla". Pero si hay una compañía que no le pilló de imprevisto la crisis de la Covid fue Repsol, que se definen como pioneros en el uso de esta herramienta ya que "es una realidad en nuestra compañía desde hace más de una década". Así, en marzo de 2020 -cuando se impuso el confinamiento en todo el país- casi 7.000 empleados tuvieron los medios técnicos y logísticos para comenzar a trabajar a distancia.

Fuentes de la multinacional energética sostienen que hace cinco años comenzaron un proceso para "adecuar" las oficinas hacia "nuevos espacios de colaboración y concentración". Así, el Campus Repsol, sede central de la compañía, cuenta "con una variada tipología de espacios de trabajo, atendiendo a la diversidad de necesidades que puedan existir en los equipos". De esta forma, sus oficinas han evolucionado del tradicional bloque de edificios a un modelo "híbrido".

Hoy podemos apreciar como bancos y empresas están llevando a cabo reducciones de costes a través de liquidaciones en los alquileres de oficinas o en las ventas de los edificios. Como en todo mercado, el mísero cambio de una pieza afecta a todo el sector. Así, decisiones discrecionales de las compañías pueden tener un impacto en el mercado de viviendas: ¿para qué irse a vivir a Las Tablas si la sede del BBVA -que está ahí- la cambian? Si lo que continúa en el mercado es esta idea de "reducción de costes", la llegada del teletrabajo va ser "un cambio, que no será de hoy para mañana", pero sí para dentro de un futuro próximo.