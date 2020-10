Varapalo del Supremo a Vodafone por el pago de los bonus a exdirectivos de ONO

No es el mayor de los bonus que debía pagar, pero sí el primero que confirma el Tribunal Supremo. Vodafone sufre un varapalo en el Alto Tribunal que tumba su recurso contra el abono de 12,5 millones de euros a Carlos Sagasta, quien fuera director financiero de ONO, la operadora de cable que adquirieron en 2014. Con este pronunciamiento de la Sala de lo Social, que no entra en el fondo de la cuestión, se cierra la puerta a frenar este desembolso, aunque la teleco sigue teniendo abierta la vía civil para exigirle daños y perjuicios por su gestión.

Todo arranca en julio de ese año 2014. Vodafone saca la chequera y compra ONO por 7.200 millones de euros. Los máximos directivos de esta última tenían aprobado un plan de incentivos con el que se premiaba la venta de una participación mayoritaria a un tercer grupo. Tres meses después de la transacción, Sagasta y otros directivos -entre los que se encontraban el presidente, José María Castellanos, y la consejera delegada, Rosalía Portela- fueron despedidos por presuntas irregularidades fiscales por el IVA en el negocio de tráfico internacional.

La operadora ha peleado durante años para intentar no abonar esa cantidad, a la que se sumaba un recargo del 10% anual de intereses de demora. En el caso de Sagasta eran 8,8 millones del plan de incentivos por la revalorización de la empresa; 3,7 millones de bonus especial, y 132.000 euros de otros conceptos. Después de que los tribunales confirmaran que su despido disciplinario era procedente, él y el resto de directivos acudieron a los tribunales a reclamar ese pago. La teleco se resistió al entender que esa salida por supuestas irregularidades le hacía perder el derecho al cobro. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no aceptó los argumentos de la multinacional, que llegó incluso a referirse en su recurso a casos como los de Enron o Lehman Brothers, y corroboró el pago, con algún ajuste menor a la baja de los intereses.

Agotó todas las vías acudiendo al Tribunal Supremo que ha rechazado de plano su recurso, al concluir que no hay contradicción con otras sentencias de tribunales superiores de justicia, según queda reflejado en un auto judicial recientemente emitido y al que ha tenido acceso La Información. No entra en el fondo de la cuestión, pero sí que cierra definitivamente la puerta. Este es el primer pronunciamiento que hace el Alto Tribunal de uno de los casos de los directivos. Aún quedan las demandas de Castellanos y Portela, cuyas cuantías son de 25 millones cada uno, y de otros directivos de menor rango como el ex jefe de residencial de la operadora de cable. Todo apunta a que también serán tumbados, dado este primer posicionamiento.

Vodafone insiste en que este pronunciamiento del Supremo sólo analiza "los aspectos formales y no de contenido". "Opinamos también que en la resolución ha pesado mucho a la Sala el hecho de saber que, aunque Vodafone tenga que pagar las cantidades objeto de condena, todavía tiene planteada una acción contra él en el orden jurisdiccional civil en la que se puede fijar la responsabilidad de daños y perjuicios del empleado; será la jurisdicción civil la que finalmente establezca la responsabilidad del Sr. Sagasta", aseguran fuentes oficiales de la empresa.

Los 140 millones de indemnización

Se refiere al procedimiento que se inició en paralelo al de los bonus y con el que Vodafone buscaba resarcirse y reclamar daños y perjuicios precisamente por las supuestas irregularidades vinculadas al IVA del tráfico internacional que motivó el despido de los directivos. Unas prácticas que acabaron con una deuda tributaria de más de 72 millones de euros después de una inspección que concluyó que las cuotas de IVA soportadas por ONO no tenían la consideración de "deducibles". En primera instancia, la operadora perdió en su intención por cobrar 140 millones de euros de indemnización. Sin embargo, llegará hasta el final.

Más allá de los casos judiciales, Vodafone ha ido provisionando en sus cuentas todos estos pagos de los bonus a los exdirectivos. Tal y como desveló La Información, al cierre del año fiscal, que acaba en marzo, sumaba más de 8 millones de euros de dinero 'reservado' para el abono de este incentivo. En su momento ya abonó los 24,3 millones al antiguo presidente y provisionó otros casi 50 millones de euros.