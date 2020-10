Abascal no romperá con el PP en las CCAA a pesar de la andanada de Casado.

Los duros ataques de Pablo Casado contra Santiago Abascal no le costarán al PP los gobiernos de Andalucía, Madrid o Murcia. Al menos, por ahora. Así lo ha asegurado el líder de Vox, que aunque se ha mostrado "absolutamente perplejo" por los reproches que le ha dirigido su excompañero de partido, ha manifestado que no romperá con los 'populares' por "responsabilidad histórica".

"Me gustaría de verdad que alguna vez ustedes dijesen gracias por haber facilitado los gobiernos de Andalucía, Murcia y Madrid a cambio cero cargos -ha reconocido-. Si yo fuera como usted ha demostrado aquí, ustedes dejarían de gobernar mañana mismo. Pero pueden tener tranquilidad respecto a la responsabilidad histórica de Vox en estos momentos", ha dicho Abascal.

Por su parte, el presidente del PP ha recalcado que los gobiernos municipales y autonómicos que lidera su partido no van a ser "rehenes" de Vox, que no es su socio de gobierno, sino que sólo apoyó la investidura: "¿Que querían? ¿Que gobernara Susana Díaz en Andalucía o Manuela Carmena en Madrid?", ha replicado. El líder del PP ha insistido en que la moción de censura de Vox da un "bonus track" al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y ha rechazado los avisos de Abascal: "No vamos a ser rehenes de lo que ustedes digan aquí", ha remarcado