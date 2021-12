Almeida, tras las palabras de Díaz sobre la Covid: "Se reconoce la negligencia". 

Más polémica tras las palabras de Yolanda Díaz. El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, "acredita que el Gobierno mintió" con la pandemia de coronavirus, pues sus palabras son "un reconocimiento de la negligencia". Así se ha expresado Almeida ante los medios de comunicación -y recoge Europa Press- a su llegada a la Real Casa de Correos con motivo del Acto por la Constitución, después de que Díaz aseverara que el 15 de febrero de 2020 reunió a su equipo al ver el fuerte impacto del coronavirus en Italia y que podía pasar en España.

También rememoró la vicepresidenta que el 4 de marzo su Ministerio presentó una guía de prevención ante el Covid-19 que en aquella época generó una "enorme polémica" en el Gobierno y algunos agentes sociales, en alusión a la CEOE, le tildaron de "alarmista". Para Almeida, estas palabras "acreditan lo que inmensa mayoría de españoles ya sabían, que el Gobierno mintió, que fue negligente y que ha tratado de ocultar su mentira y su negligencia". "Cuando dice ayer que trató de poner medidas de prevención y que se quiso ocultar, no hay más que decir, caso cerrado", ha lanzado.

Por ello, el regidor madrileño ha insistido en que "mintió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", a quien ha pedido "que no se escude en la mentira y en la negligencia" y que "ha habido un reconocimiento del propio Gobierno sobre la mentira y la negligencia". "Es obvio que la pandemia no era imprevisible como se ha tratado vender por parte de Pedro Sánchez, que para él era más importante la propaganda política del 8M que la gestión de la pandemia", ha acusado, para añadir a continuación que "la mentira al final se ha convertido en una forma de sobrevivir en política para él".

Pide volver al "espíritu de la Transición"

Por otra parte, Almeida, ha aseverado este viernes que el PSOE es ahora el "Partido Sanchista", que está "secuestrado" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha pedido "volver al espíritu de la Transición". "El Partido Sanchista debería volver a la Democracia, porque está secuestrado por Sánchez y su voluntad, y debería volver al espíritu de la Transición".

Martínez-Almeida ha criticado que diversos partidos con representación en el Congreso de los Diputados, entre ellos el PSOE, hayan "firmado un documento para que se aísle a medios de comunicación porque no le gustan sus preguntas", y ha apuntado que ese "no es el espíritu constitucional". Además, ha señalado que "pactar con partidos que quieren acabar con el modelo constitucional, no responde a la reconciliación entre españoles". "El Partido Sanchista hace un enorme daño a España con estas actitudes", ha lamentado.

Ha puesto en valor que cuando se reivindica la Constitución Española de 1978 se hace "con el ánimo de que sea ese punto de encuentro común de muchos españoles". "Espero que Pedro Sánchez y el Partido Sanchista vuelvan al modelo constitucional y no permanezcan en el Gobierno al coste que sea", ha finalizado.