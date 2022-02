Arbizu advirtió a BBVA de los riesgos de la denuncia anónima contra Ausbanc.

Cómo se preparó la denuncia anónima que BBVA presentó contra la asociación de consumidores de banca Ausbanc es uno de los puntos que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga en el marco de la pieza separada del 'caso Tándem' relativa a los contratos del comisario jubilado José Manuel Villarejo por parte del banco. Un asunto que ha salido a relucir durante la declaración como investigado de Eduardo Arbizu, exjefe de Regulación y Control Interno de la entidad financiera, que ha indicado que debatió con el entonces jefe de la asesoría jurídica del banco, Eduardo Ortega, los inconvenientes de presentar dicho escrito de manera anónima, aunque ha admitido que finalmente éste le convenció.

Arbizu ha comparecido este lunes como imputado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y, tras más de dos horas y media declarando, se ha desligado por completo de la contratación del Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por el agente encubierto, que fue contratado entre 2004 y 2017 y al que se abonó 10,3 millones de euros. Este exdirectivo fue uno de los que en 2019, tras conocer su imputación, se acogió a su derecho a no declarar, ya que en dichas fechas las actuaciones se encontraban bajo secreto de sumario. Más de dos años después, y tras conocer todos los hechos que indiciariamente se le atribuyen, se sumó a la lista de exresponsables de BBVA que han solicitado declarar para aclarar su presunta participación en los encargos a Villarejo que se encuentran bajo lupa.

Según han informado fuentes jurídicas presentes en la comparecencia judicial a La Información, Arbizu, que también se ocupó de los asuntos legales del banco y de los servicios jurídicos, ha asegurado que él no tuvo ningún tipo de intervención en la contratación de Villarejo y ha recalcado que entre sus funciones no se incluía el control de las decisiones sobre contratación de proveedores, ni el seguimiento y ejecución de dichos contratos. De hecho, ha destacado que en 2018, tras el estallido del caso, impulsó la contratación de un despacho de abogados externo para realizar una investigación interna en BBVA con el objetivo de esclarecer las relaciones con Cenyt. Así, para reforzar su estrategia de defensa, recordó que el expediente sancionador que BBVA abrió tras su imputación, fue finalmente archivado tras comprobar que los hechos que se le atribuyeron no eran ciertos.

No obstante, a lo largo de la declaración en la que ha respondido a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y su abogado, también se ha tratado de otro tema: la denuncia anónima contra Ausbanc que provocó la apertura de una investigación judicial contra el líder de la asociación de consumidores de banca, Luis Pineda, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, quienes han sido condenados por extorsión. Arbizu ha sostenido que nunca tuvo conocimiento de que las empresas del polémico policía habían sido contratadas para investigar a Ausbanc. De hecho, ha apuntado que supo de la existencia de gran parte de los asuntos encargados a Villarejo a raíz de la investigación interna que hizo el banco.

Cambio de opinión

En este sentido, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, ha explicado que sí supo que el banco había planteado presentar una denuncia contra Ausbanc, si bien ha negado que participara en su elaboración. Así, se ha remitido a las alegaciones que presentó contra el pliego de cargos de BBVA y ha subrayado que jamás cuestionó la legalidad de esta iniciativa, si bien mostró sus reticencias sobre que la denuncia se presentara de forma anónima, ya que no le parecía apropiada esa manera de actuar para una institución como la entidad vasca. Según ha relatado a juez y fiscales, trató este asunto con el exjefe de los servicios jurídicos contenciosos de BBVA Eduardo Ortega -también investigado y que ha solicitado declarar-, y fue éste quien le hizo cambiar de opinión al respecto, tras exponerle que sería una forma de evitar las posibles represalias que Ausbanc pudiera emprender contra ellos.

Cabe recordar que a Ortega se le atribuye la redacción de dicho documento anónimo que el exjefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano finalmente presentó en la Comisaría General de la Policía Judicial el 2 de febrero de 2015. El juez de la Audiencia Nacional investiga, por un lado, si para la elaboración de la denuncia se requirieron los servicios de espionajes del comisario jubilado; y, por otro lado, si la misma se terminó de gestar en una comida que se celebró el 7 de enero de mismo año en el complejo de la Policía en Canillas (Madrid), tal y como sospechan los líderes de Ausbanc, personados en esta causa como acusación particular. En el encuentro participaron varios miembros de la cúpula policial, encabezada por exdirector general del Cuerpo Ignacio Cosidó -cuya testifical ha sido solicitada-, y la cúpula de la entidad financiera representada por el expresidente de la entidad financiera Francisco González, quien fue acompañado de Ortega y Corrochano.

Con todo ello, Arbizu ha admitido que tenía cierto interés en Ausbanc -con quien BBVA había mantenido un enfrentamiento con motivo de las cláusulas suelo- por la legitimación procesal que la asociación podía tener y en este sentido ha justificado la recepción de correos electrónicos. En este sentido, preguntado sobre el motivo por el que él estaba al tanto de todo lo relacionado con la asociación de consumidores, cuando se trataba de un tema específico de España y el encargado de ese asunto era José Manuel García Crespo, como director de los servicios jurídicos del banco en España y Portugal; Arbizu ha indicado que entendía que era de sentido común que él también conociera los pormenores del mismo al ser algo de importancia para el banco.