Borrell asume que la Comisión Europea instará a Francia a construir el MidCat

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la política exterior, ha reivindicado hoy la construcción del MidCat, apostando por empezar "cuanto antes" la obra, que tenía que haber empezado "hace mucho tiempo", y mantiene activo el pulso con Francia, que bloquea la construcción del gasoducto transpirenaico, tras asegurar que "claro que hay posibilidades de que se construya". Para ello, ha reivindicado el papel de la Comisión Europea en su condición del organismo que coordina "la estrategia conjunta de la UE, ofrece ayudas financieras a los estados miembros y busca soluciones transnacionales".

El exministro de Exteriores ha deslizado en su declaración que podría ser Bruselas la que obligue a París a aceptar la construcción del nuevo gasoducto, para el que se destinarían fondos europeos, principal motivo del conflicto actual, ya que hasta ahora Francia no está dispuesta a acometer la inversión necesaria ante las dudas sobre el futuro uso del gasoducto. Borrell ha alegado que "una inversión de estas características tiene que tener un futuro largo", lanzando una apuesta por el transporte de hidrógeno una vez se ejecute la transición energética europea, que implica abandonar el uso de los combustibles fósiles, incluido el gas natural.

Rememorando su etapa como Ministro de Obras Públicas, Borrell ha señalado lo "difícil que es hacer conexiones transpirenaicas", y critica que el MidCat tenía que haberse ejecutado "hace mucho tiempo": "Cuando se planteó no estábamos en la urgencia que estamos ahora. Más vale tarde que nunca", ha afirmado en una entrevista en TVE. Preguntado por las consecuencias económicas que tendría un corte total del gas procedente de Rusia, el representante europeo no ha querido elucubrar y se ha limitado a recordar el plan vigente: "no sé lo que harán los rusos, pero tenemos que prepararnos, ahorrar gas y acumular energía".

En relación con el suministro que todavía se recibe de Rusia, que es "el 20% de la capacidad normal de transporte", Borrell asegura que "hay que aprovecharlo por si vienen mal dadas". Ha recordado que Europa ya ha reducido a la mitad su dependencia del gas ruso: "antes dependíamos un 40% y ahora un 20%. Lo que estamos haciendo todos los países, de forma coordinada según las propuestas de la Comisión, es acumular reservas y ahorrar, disminuyendo nuestros niveles de consumo", ha declarado.

El debate sobre la construcción del MidCat ha resurgido dada la situación de emergencia energética que vive Europa tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania y las sanciones impuestas al Kremlin. Aunque la construcción de la tubería transpirenaica fue cancelada en 2018, las necesidades gasísticas de Alemania y otros países del centro de Europa han cambiado los planes de una infraestructura que ha pasado a ser estratégica a nivel europeo, llegando incluso a ser reivindicada por el canciller alemán, Olaf Scholz.

Pese a que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, confirmó que el tramo español podría estar listo en menos de nueve meses, el gobierno francés no ha puesto el mismo interés por el proyecto, apostando por el envío de barcos metaneros. Al mismo tiempo ha disparado la compra de electricidad a España, aprovechando el menor precio y necesitado por el fallido plan de reactivación de sus centrales nucleares, varias de ellas en estado deficiente de conservación.