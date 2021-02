Calviño responde a Iglesias y defiende que España "es una democracia plena"

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño, ha sostenido este martes que "España es una democracia plena" y que hay una situación de plena normalidad democrática, en sus palabras. Así ha respondido al ser preguntada por las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre la situación de la democracia española con los presos del 1-O, y ha dicho: "No me parece que responda a la realidad".

Al preguntársele sobre sus divergencias con Iglesias, ha afirmado que la prioridad de los políticos deben ser los problemas de la gente: "Este tipo de comportamientos creo que se juzgan por sí mismos. No dedico tiempo a evaluarlos". Después de que el Ministerio de Justicia anunciara este lunes que estudia reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la Corona para proteger la libertad de expresión, Calviño ha argumentado que el marco legal debe irse adaptando a la evolución de la sociedad y sus prioridades, "que afortunadamente cambian". "Para ser justo tiene que ser proporcional", aunque Calviño ha añadido que se trata de un ámbito sensible en el que pueden producirse conflictos entre derechos fundamentales.

Las palabras de Iglesias

El vicepresidente segundo definió como "excepcionalidad" la situación de los líderes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont respectivamente, y manifestó que era "evidente" que ha deteriorado la imagen de la democracia española. En una entrevista al diario ARA, Iglesias reconoció que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, el uno está en la cárcel y el otro en Bruselas".

"Si como miembro del gobierno voy a cualquier país y me dicen que los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan en Cataluña están uno en la prisión y el otro en Bruselas, me están describiendo los hechos. Estas personas no han puesto bombas, no han disparado contra nadie. Pues es evidente que hay una situación de excepcionalidad, y lo tengo que reconocer como vicepresidente del gobierno español", indicó a la pregunta sobre las declaraciones del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien la semana pasada reprochó la situación de los presos del 'procés' al Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.

"¿Cómo puede haber normalidad democrática en nuestro país si un conflicto político ha dejado de poder gestionarse por vías políticas y ha acabado gestionado por vías policiales y judiciales? Es una cosa problemática que a ningún demócrata nos puede gustar", ahondó.