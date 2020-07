La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ve "lógico" que ante el "hito" del acuerdo europeo sobre el fondo de 750.000 millones para hacer frente al Covid y al endeudarse "juntos" los países acuerden "líneas principales de acción" que incluyan inversiones y reformas, y ha asegurado que las recomendaciones europeas están "muy alineadas" con la agenda del Gobierno.

Así lo ha señalado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea hayan alcanzado este martes un acuerdo histórico para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones (390.000 millones en transferencias y 360.000 millones en préstamos), de los que España se beneficiará de 140.000 millones (72.200 millones en transferencias).

Calviño ha celebrado que se trata de un acuerdo "muy positivo" para España y Europa que "marca un nuevo camino y una nueva forma de hacer las cosas", al abrir la puerta a nuevos instrumentos europeos y dar una respuesta común al reto que "trasciende de fronteras nacionales". Sobre la condicionalidad de los fondos, Calviño ha dicho ver "lógico" que cuando los países han consensuado endeudarse "juntos" para invertir se acuerden líneas principales de acción para el futuro, que incluyen inversiones y reformas en los distintos países.

En este sentido, ha subrayado que en los últimos dos años la agenda política del Gobierno español ha estado "muy orientada a esas reformas de futuro", sobre las que considera que hay un "gran acuerdo" en la sociedad española con el fin de avanzar hacia una economia "más verde, inclusiva y con digitalización", al tratarse de transformaciones estructurales que pueden mejorar el crecimiento y la "solidez" a nivel social.

"No hay que verlo como un elemento negativo, sino como una gran oportunidad de un proceso de transformación de nuestro país que teníamos que haber abordado hace años", ha enfatizado. De hecho, ha asegurado que los fondos están "muy relacionados" con las reformas que se han venido recomendando a España por parte de Bruselas, que quedan "muy alineadas" con la agenda de Gobierno y pasan por mejorar el funcionamiento del mercado laboral, de la Administración, de los mercados y la política de redistribución.

En este punto ha recordado que desde hace años la Comisión Europea pide reducir la pobreza infantil, algo que se está abordando con el ingreso mínimo vital. "Hay que ver dónde están los elementos comunes" si bien "las recomendaciones de los organismos internacionales están muy alineadas con las prioridades que hemos marcado por el Gobierno", ha insistido.

Preguntada sobre la opción del freno a los fondos por otros países, como los llamados países frugales, de forma que podrían paralizar tres meses dichos fondos, Calviño ha apuntado que son "muchas" las cosas que "lamentablemente" todavía se deciden por unanimidad en Europa, lo que "ha venido suponiendo un freno importante para avanzar en ámbitos importantes, como el fiscal".

"No es la primera vez que nos encontramos con esta búsqueda de que las decisiones se tomen por consenso, espero que no vaya a ser esa la dinámica que se establezca", ha manifestado. En cualquier caso, ha dicho ver "interesante" reflexionar sobre los países que "después de hacer discursos bastante escépticos y duros no han dudado en sumarse a un acuerdo, que ha durado 4 días y 5 noches, ha sido un trabajo muy intenso pero muy positivo por parte de la delegación española liderada por el presidente Pedro Sánchez. Se han sumado a este acuerdo, qué mejor síntoma y signo de que es el acuerdo necesario y el mejor acuerdo para nuestro país y para Europa", ha celebrado.