Calvo a Mañueco y Ayuso: "La gestión de las vacunas no es de las CCAA"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha sido muy clara al asegurar que las decisiones de qué vacunas, con que criterio sanitario, a que tramos de edad y calendario se administran "corresponden al Consejo Interterritorial de Salud y está decidido, no le corresponde a ninguna comunidad autónoma, a su manera de entender o a su fórmula política de confrontar".

Así lo ha afirmado en Mérida en una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tras asistir a una reunión del Consejo de Gobierno, preguntada sobre la decisión del Gobierno de Castilla y León de suspender cautelarmente la vacunación con AstraZeneca y de comunidades que estarían negociando la compra de nuevas vacunas.

"No está previsto que las comunidades autónomas ni nadie utilice criterios sanitarios o de carácter estrictamente técnico para hacer confrontación política a pesar de que algunos se empeñen", ha dicho Calvo, que ha añadido que "hay quien piensa que puede tomar decisiones que no garanticen la igualdad de todos los españoles".

Por su parte, Fernández Vara ha propuesto que "si alguna comunidad quiere comprar vacunas por su cuenta que se salga de la alianza de vacunas y, por tanto, no disponga de las demás". En el mismo sentido la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha denunciado las actuaciones "excéntricas" y el "postureo" que ha demostrado, a su juicio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al explorar la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V, sobre todo cuando era "imposible" que esa gestión "cristalizara", porque es Europa quien centraliza la compra y porque esa vacuna ni siquiera está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento.

"No tiene ningún sentido trasladar esa incertidumbre a la población ni hacer actuaciones excéntricas que, desde luego, nunca iban a cristalizar en nada, porque no se puede poner en funcionamiento un medicamento que no está autorizado por aquel que tiene la competencia de vigilar la seguridad", ha sentenciado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha lamentado que no es "ni adecuado ni oportuno" que el Gobierno madrileño decidiera contactar con su cuenta con los promotores de la vacuna rusa "para poder hacer una gestión que es imposible para una comunidad autónoma".

"Imagínese si esto lo hubiera protagonizado la Generalitat de Cataluña", ha sugerido la portavoz, para añadir que seguramente "el PP se habría llevado las manos a la cabeza".

"UNA POSE DE AYUSO EN PLENA CAMPAÑA"

Por todo ello, Montero cree que este comportamiento "es más una pose de Ayuso en plena campaña", que demuestra que "su única política es la confrontación con el Gobierno". "Ahora con la vacuna rusa, una vacuna que tiene que autorizarse", ha apostillado.

"No es oportuno que para trasladar ese mensaje haga ese postureo de estar hablando con unos y con otros como para intentar parecer que el Gobierno no ha hecho su tarea o las autoridades europeas, simplemente por confrontación", ha criticado.