Illa presume de su gestión en Sanidad y dice que está "preparado" para Cataluña

El traspaso de poderes ya es oficial. El PSC ha respaldado la propuesta de Miquel Iceta para que Salvador Illa sea el nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Una confirmación como aspirante a liderar el Govern que se ha producido tras la reunión del Consell Nacional de los socialistas catalanes de este miércoles. Y en la que el todavía ministro de Sanidad ha defendido la gestión que ha hecho el Gobierno de la pandemia para defender su candidatura. Rol para el que asegura que está "preparado", además de "convencido" de que ganarán las elecciones del próximo 14 de febrero.

"Me lo tomo como un acto de servicio", ha dicho en su intervención telemática en el Consell Nacional del PSC, que aprobará las listas de los socialistas a las elecciones, en la que ha afirmado que es un servidor público y que quiere estar donde pueda ser más útil. "Me dicen mis compañeros que puedo ser útil para resolver la situación que vive Cataluña. Si mis compañeros me lo piden, la única cosa que puedo decir es que estoy preparado", ha subrayado.

Defensa de Iceta

Iceta ha defendido este miércoles que su propuesta de situar al ministro de Sanidad como candidato para un "nuevo combate, no una batalla para algunos escaños más o ser la segunda fuerza política del país, sino una batalla para lograr la presidencia de la Generalitat". En su discurso, Iceta ha elogiado la figura de Illa: "Nos recuerda que frente al miedo, la desconfianza, la mala política y la mala educación, siempre hay esperanza".

Iceta, que se ha mostrado agradecido a su equipo más cercano, ha destacado de Illa su experiencia como alcalde y lo ha definido como un "buen gestor público y un político de raza".