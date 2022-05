Illa critica a ERC por su voto en contra al decreto antiguerra y la reforma laboral. 

El primer secretario del PSC y líder de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, carga contra Esquerra por "no haber estado a la altura de las circunstancias" para defender a los trabajadores en proyectos "clave" del Gobierno como la reforma laboral o el plan anticrisis ante la guerra en Ucrania. En declaraciones en Barcelona junto al líder del PSC Jaume Collboni, encabezando la delegación socialista en la manifestación del Primero de Mayo, Illa ha celebrado que el Ejecutivo socialista haya impulsado una reforma laboral y una reforma de las pensiones, "reivindicaciones clave de los trabajadores". "Pero quiero recordar quién no ha estado a la altura en la reforma laboral. Aquellos que, llamándose y proclamándose de izquierdas, cuando se trata de votar sobre avances concretos, no están a la altura de las circunstancias", ha señalado Illa, que ha pedido no olvidar "quién está al lado de los trabajadores y quién, en momentos clave, no lo está".

Un dardo directo a ERC, después de que los republicanos votaran en febrero en contra de la reforma laboral pero también esta última semana en contra del plan de medidas económicas del Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, una postura en protesta por la respuesta del Gobierno al caso de supuesto espionaje a independentistas. Illa ha confiado en que la estabilidad parlamentaria "está garantizada", como a su juicio se ha demostrado con la aprobación del decreto anticrisis en el Congreso el pasado jueves, pero ha insistido en "pedir a los trabajadores que tengan presente quién ha estado al lado de la aprobación y quién no".

El exministro de Sanidad ha resaltado que el Gobierno y el Partido Socialista quieren "llegar al fondo del asunto" del espionaje, con varias medidas "en marcha" para dilucidar lo sucedido, pero ha advertido de que "pedir responsabilidades antes de la aclaración de los hechos no es lógico". Ha expresado en este sentido su "total confianza" en el Gobierno, que "ha actuado siempre dentro del Estado de derecho", como también ha evidenciado su "apoyo y reconocimiento" a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la principal señalada por el independentismo en los últimos días como máxima responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Pero si bien Illa ha considerado que este año es de "celebración" por la aprobación de la reforma laboral o de las pensiones, también ha admitido que se trata de un "momento difícil" provocado por la pandemia y la guerra en Ucrania, que ha derivado en un "incremento de los precios y los costes de la vida". Por ello, el líder del PSC ha reclamado que esos costes se repartan "equitativamente" y que no se hagan "recaer solo sobre la clase trabajadora".