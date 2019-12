Ciudadanos ve "verdaderamente grave" que se filtre el escrito de la Abogacía

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y ex abogado del Estado, Edmundo Bal, ha calificado de "verdaderamente grave" que se haya podido filtrar a ERC el contenido del escrito de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras y ha confirmado que estudia ya denunciarlo en los tribunales. En este sentido, ha dicho que se teme lo peor si el partido independentista ve aceptable la posición de los servicios jurídicos: "Se me abren un poco las carnes".

En declaraciones en el programa de Antena 3 Espejo Público, recogidas por Europa Press, Bal ha dicho que estudia ya con el abogado del partido presentar una demanda por los posibles "delitos de descubrimiento y revelación de secretos o, cuando menos, en la infidelidad de la custodia de documento público, puesto que los funcionarios públicos tienen obligación de guardar sigilo respecto a las informaciones y escritos de su actividad profesional".

Mira también La Abogacía explora un régimen especial para Junqueras sin anular la sentencia

Para el que fuera abogado del Estado durante la fase de instrucción del procedimiento que concluyó con la condena a los líderes del 'procés' en el Tribunal Supremo ha destacado que, a su entender es "un hecho denunciable" que el Gobierno le haya facilitado el escrito que la Abogacía elevará al tribunal sobre la situación del líder de ERC tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"Es un hecho denunciable", ha defendido, "todos los funcionarios públicos y las autoridades tienen el deber de sigilo con los expedientes administrativos que tienen bajo su custodia y en este caso hay un hecho muchísimo más grave, que es que la Abogacía del Estado aparece en ese juicio penal como acusadora y, precisamente, está filtrando ese documento a la parte cuyos principales líderes se encuentran condenados por esa sentencia".

Bal ha defendido esta tesis subrayando varias veces que se remite a lo publicado por los medios de comunicación y ha acusado a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, de "decir públicamente que se había comunicado elementos esenciales" del escrito de la Abogacía a ERC, partido que había demandado este gesto para apoyar con su abstención la investidura de Pedro Sánchez.

Mira también El Gobierno cuenta con que la investidura se retrasará hasta después del 6 de enero

"No se pueden adelantar escritos que se van a presentar a la otra parte", ha insistido Bal, que se ha remitido al estatuto del funcionario público tras insistir en que "conocía los hechos a través de los medios de comunicación". El diputado de Cs ha defendido la "honestidad" de los abogados del Estado, "personas que trabajan duro a favor de los intereses del Estado", tras ser preguntado por el comunicado "inusual" de la asociación que agrupa a estos funcionarios y que, según ha recordado, él mismo presidió durante ocho años.

"Tiene mucho valor", ha dicho Bal sobre el comunicado de este domingo de la Asociación de Abogados del Estado rechazando injerencias en su escrito sobre Oriol Junqueras. Dicho esto, ha subrayado que quien lo emite es el colectivo y no la dirección de la Abogacía del Estado.

Se teme lo peor

El diputado de Cs ha relacionado el comunicado con las presiones de ERC. "ERC ha dicho que necesita un gesto de la Abogacía. No se pueden negar esas injerencias porque son públicas, ERC está dando instrucciones al Gobierno para que, a su vez, se las dé a la Abogacía del Estado", ha comentado antes de añadir: "No parece que puedan trabajar con libertad e independencia técnica". Según él, si fuera así, el escrito se habría facilitado "en un plazo breve", como hizo la Fiscalía tras el fallo del TJUE.

Al ser preguntado sobre qué espera del escrito de la Abogacía que previsiblemente se hará público este lunes, Bal ha dicho que si "ERC lo ve aceptable" a él se le "abrirán un poco las carnes". "Me temo lo peor", ha enfatizado al destacar que quien ha hecho las peticiones como condición para apoyar la investidura del candidato del PSOE es un partido independentista. Bal cree que no cabe la "excarcelación temporal" de Junqueras porque se refiere a una condición, la de eurodiputado, que no tiene desde el momento que hay sentencia desde el 14 de octubre y está en prisión cumpliendo condena dictada por el Tribunal Supremo.