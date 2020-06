La futura presidenta de la CNMC dirige una patrimonial para alquilar inmuebles

Cani Fernández, la prestigiosa abogada a la que el consejo de ministros ha propuesto este martes como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras cuatro meses como asesora en Moncloa, es la administradora única de una sociedad patrimonial con la que gestiona varios inmuebles repartidos entre Madrid y Barcelona. También tuvo, hasta hace algo más de un año, alguno en Bruselas. Su nombre es Borteo SL y se trata de una firma dedicada al "alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia". El patrimonio que acumula es de 3,8 millones de euros, según los últimos datos a cierre de 2018.

Borteo SL, tal y como consta en la información depositada en el Registro Mercantil, es una sociedad creada en 1999 en la que Fernández aterrizó en abril de 2016, mientras trabajaba en el despacho Cuatrecasas. Durante unos años la firma se dedicó a la "actividad de servicios jurídicos", la profesión de la candidata a presidir la CNMC. Pero en los últimos ejercicios su actividad principal ha rotado hacia la citada gestión de alquiler de bienes inmuebles. La sociedad patrimonial tiene en nómina a un único trabajador, siempre según los registros oficiales.

La principal actividad que desarrolla la sociedad es "el arrendamiento de bienes inmuebles". En concreto, su objeto social es "la compra, suscripción, permuta y venta de valores mobiliarios, nacionales y extranjeros, por cuenta propia y sin actividad de internnediación con la finalidad de dirigir, administrar y gestionar dichas participaciones". También "promocionar, adquirir, transmitir, enajenar, urbanizar, dividir y parcelar toda clase de inmuebles, terrenos y fincas rústicas y urbanas, así como construir y explotar tales bienes, bien sea directamente, mediante arriendo no financiero o de alguna otra forma válida en derecho, cualquiera que sea el destino o utilización de los mismos". Todos estos detalles están extraídos de las sucesivas cuentas presentadas ante el Registro Mercantil.

Los inmuebles que gestiona la sociedad de la propuesta como presidenta de la CNMC están localizados en zonas céntricas de Madrid y Barcelona. En concreto, en la capital ha gestionado tres propiedades en la calle Augusto Figueroa y otras dos repartidas entre la calle Hortaleza y Embajadores. En la ciudad condal, por su parte, ha dispuesto de de bienes inmuebles en la avenida Diagonal: un piso y un terreno. Por último, en la capital belga, donde Fernández estudió y trabajó, ha contado con propiedades en la avenida La Chasse y en la plaza Ambiorix. Estas últimas propiedades en Bruselas, sin embargo, se encuentran recogidas entre los "elementos recogidos en inversiones inmobiliarias" en las cuentas de 2017 y han desaparecido en las de 2018.

En las mismas cuentas depositadas en el Registro Mercantil de correspondientes a 2018 se añaden dos nuevos inmuebles, situados cerca de Madrid Río, también en la capital. Se trata de sendas propiedades ubicadas en las calles Eugenio Selles y Divino Valdés.

Para adquirir una parte de estas más de una docena de inmuebles (Borteo SL no hace un desglose total de las propiedades que gestiona) la sociedad patrimonial dirigida por Cani Fernández tenía suscritos hasta cinco créditos que a cierre de 2018, último año en el que están disponibles las cuentas de la SL, estaban pendientes de amortizar. En concreto, el saldo pendiente de esos préstamos ascendía a algo más de 450.000 euros.

La sociedad de Fernández cuenta, además, con 725 participaciones en la sociedad Predio do Lado Investimentos imobiliarios, una firma con sede en Lisboa dedicada a la compraventa de bienes inmuebles y de la que dispone un total de 1,45%. El valor teórico de cada participación era de 60,52 euros en 2016 y en 2018 se revalorizaron hasta los 87,61 euros, lo que supone algo más de 63.000 euros. También dispone de dos cuentas bancarias en Bruselas con un saldo de algo menos de 70.000 euros, según consta en las cuentas correspondientes a 2018. Ambas cuentas se encuentran abiertas en la entidad KBC Brussels.

Las ventajas de una patrimonial

Cani Fernánez ha dedicado tres décadas de su vida profesional a trabajar en un gran despacho de derecho de los negocios como Cuatrecasas, que cuenta con más de mil abogados y unos 200 socios. Cuando un profesional entra a formar parte de la estructura como socio de uno de estos bufetes, lo normal es que los emolumentos de cada año, que dependen de la actividad que se desarrolle en su conjunto, se tributen por el régimen de autónomos, si bien cuando ese socio o socia desarrolla algún otro tipo de actividad económica, puede formar además una sociedad patrimonial o instrumental, para aglutinar todos esos ingresos y buscar el óptimo fiscal. Es una práctica habitual en esta profesión y en esos niveles laborales.

Esa sociedad permite tributar al titular por el Impuesto de Sociedades, es decir, a un tipo nominal del 25%, que puede recortarse con toda una serie de bonificaciones por inversiones u otras actividades. Además, en el caso concreto de los alquileres, la sociedad que los gestiona puede deducir de la base imponible a declarar en ese impuesto todos los gastos en los que incurra y que estén directamente relacionados con la actividad principal. El ahorro es evidente, si se tiene en cuenta que, sin esa sociedad instrumental, las rentas obtenidas de esa actividad se deberían declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con muchas menos deducciones y a un tipo impositivo del doble (rondaría el 50% entre los tramos central y autonómicos del impuesto).

Hay que aclarar que, desde un punto de vista técnico, tener una sociedad instrumental aparte de tu dedicación profesional es algo normal y sirve para no mezclar rentas ni deducciones de ambas cosas. El problema y los casos más sonados que ha habido en la actualidad se producen cuando esa sociedad instrumental se crea para declarar los ingresos de tu actividad principal (no la secundaria). En ese momento, el uso de la sociedad se centra únicamente en obtener ventajas fiscales y pagar al Fisco menos de lo que por su renta principal debería (caso Maxim Huerta, por ejemplo).

El del exministro de Cultura no fue el único caso polémico por disponer de una sociedad patrimonial El titular de Ciencia, Pedro Duque, también dispone de una, aunque en su caso el mecanismo no le supuso ningún ahorro en el pago de impuestos. El exastronauta atribuyó la decisión de crear una sociedad para gestionar sus activos inmobiliarios (su vivienda en la playa, pero también su casa en Madrid) a que el Gobierno de entonces (el de Zapatero, era el año 2005) promocionaba esas fórmulas y al contexto de burbuja inmobiliaria. Luego admitió que sus asesores les dijeron a él y a su mujer, la diplomática Consuelo Femenía, que era la fórmula que más les convenía. No hizo un buen 'negocio', como acabó demostrando.

También la hoy vicepresidenta económica, Nadia Calviño; ministra de Educación, Isabel Celáa; la exsecretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda; y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, fueron noticia por disponer de patrimoniales.

Sánchez, por su parte, defendió en febrero de 2019 que los ministros implicados en estas polémicas tienen su "plena confianza" y que "cumplen con los criterios de ejemplaridad". Argumentó en el Congreso que "todos cumplen sus obligaciones fiscales" y explicó que las sociedades son "figuras legales para la gestión de la renta y el patrimonio".

Hay que recordar que Unidas Podemos ya criticó en su día el uso de sociedades patrimoniales por parte de cargos públicos. Lo hizo con motivo del caso Duque: "Si esto es así, habrá que analizar bien la información y pedir explicaciones convenientes, y si no son convincentes, exigiremos responsabilidades", aseguró en 2018 el entonces diputado Segundo González en declaraciones a los periodistas en el Congreso. También el PP y Cs criticaron la situación.