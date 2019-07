La 'muerta de Bankia' rebate que ahora le acusen: "Es una negligencia muy grave"

El 'lapsus' del Ministerio Público en la sesión de conclusiones del pasado lunes al no incluir a la consejera Mercedes Rojo en la lista de nuevos acusados por falsedad contable tras darla por fallecida, ha sido rápidamente corregido desde Fiscalía en un escrito dirigido al tribunal que juzga el caso Bankia, en el que aclaró que se trataba de un error y que efectivamente Rojo integraba en la nueva lista de 15 personas contra las que se dirige en el procedimiento. Sin embargo, la consejera ha respondido a lo ocurrido con dureza, apuntando que se trata de una "gravísima negligencia" que no puede acometer porque, además, está fuera de plazo.

El pasado lunes, la fiscal Anticorrupción Carmen Launa cumplió con sus advertencias y amplió la acusación que venía ejerciendo por estafa de inversores contra la cúpula de la entidad a un total de 14 personas por delito de falsedad contable en relación a los estados financieros de 2011. Pues bien, en su lectura de los hechos, la representante del Ministerio Público no mentó en ningún momento a Rojo precisamente por considerar que no estaba viva.

En el escrito de conclusiones definitivas presentado ese mismo día tampoco le acusó. Sí aparece en varias ocasiones en el relato de los hechos pero sus menciones en relación con su papel en el comité de auditoría de BFA fueron, en todo momento, acompañadas de la aclaración de que había fallecido. Rápidamente, la fiscal presentó un escrito de rectificación en el que dejaba constancia de su error y la incluía en la lista. Con este cambio de panorama Rojo no solo se enfrenta a las acusaciones particulares y populares, sino también a la Fiscalía, que pide para ella dos años de cárcel.

"Es una mutación en toda regla"

La respuesta no se ha hecho esperar y Mercedes Rojo -que fue secretaria personal de Esperanza Aguirre- ha remitido un escrito ante la Sección Cuarta denunciando estos hechos. El mismo, recogido por este diario, expone que la corrección se presentó un día después de la sesión dedicada a las conclusiones y, por tanto, fuera de plazo, teniendo en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no prevé un nuevo trámite para esta fase. Con todo, cabe recordar que la misma se reanuda el martes con la exposición de las defensas.

"Un procedimiento penal es algo serio. Y la explicación que ofrece el escrito de rectificación en el que se manifiesta que no se acusó en su momento a Mercedes Rojo ¡¡¡porque la dio por fallecida!!! es impropia de la seriedad y rigor que debería presidir la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en un procedimiento judicial de la importancia del que nos ocupa (...)", reza el escrito, que añade que la corrección de Launa no se limita a rectificar errores materiales, sino que "supone una mutación en toda regla" puesto que no le ha acusado en todo el procedimiento.

Sin embargo, el cambio de criterio de la Fiscalía no es nuevo; de hecho, ya anunció que podría proceder de este modo al arranque del juicio durante las cuestiones previas. De acuerdo con su criterio, los principales acusados (entre ellos los miembros de la cúpula de la entidad y de los comités de auditoría de Bankia y BFA) habrían cometido delito de falsedad contable en lo que respecta a las cuentas de 2011; las mismas que se presentaron ante la CNMV sin auditar y a punto de expirar el plazo. La nacionalización de la entidad derivó en la reformulación de estos estados financieros anuales que pasaron de mostrar unos beneficios de 309 millones de euros a arrojar pérdidas cercanas a los 3.000 millones.

En su rectificación, la fiscal Anticorrupción incluye a Rojo dentro del grupo de consejeros de BFA -junto con Ángel Acebes- que, siempre según su relato, "hicieron una consciente voluntaria dejación de sus funciones" impidiendo que la auditoría pudiera aflorar los deterioros que pretendían mantener al margen de su registro contable. Igualmente, la fiscal recoge todas las reuniones celebradas entre octubre de 2011 y marzo de 2012; mes este último en el que procedieron a formular los estados financieros del ejercicio anterior. Y todo ello "con perfecto conocimiento de que no reflejaban la imagen fiel de la entidad", explica la fiscal.

En respuesta, la consejera replica que este proceder no es admisible y que si la Fiscalía quería incluirle en el listado de nuevos consejeros acusados debía haberlo hecho "en el momento procesal oportuno". "Dar por fallecida a una acusada que ha prestado declaración y lleva ocho meses de juicio oral a disposición del tribunal no es un error material que pueda rectificarse con un escrito como el presentado; estamos, en todo caso, ante una gravísima negligencia del Ministerio Fiscal que no puede subsanarse mediante un sencillo escrito de rectificación", precisa su respuesta.