Corinna reiterará en el juicio a Villarejo la amenaza del CNI por su nexo con el Rey

Corinna Larsen rememorará en su intervención en el juicio contra José Manuel Villarejo el episodio que vivió en verano de 2012 en Londres con el entonces director del CNI Félix Sanz Roldán. Fuentes de la defensa de la empresaria alemana confirman a La Información que, en su testifical en la vista que arranca el próximo 23 de marzo, volverá a recordar este episodio vivido con el entonces director de 'La Casa', el cual habría proferido amenazas contra ella y su hijo ante el temor de que conociera de primera mano los negocios del Rey Emérito tras la estrecha relación que mantuvo con él.

La consultora comparecerá por videoconferencia en la vista que acoge el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid contra el agente encubierto. La Fiscalía pide dos años de prisión para Villarejo por calumnias a Sanz Roldán durante su intervención en el programa 'Salvados' en 2017. Fue entonces cuando el comisario dijo que Corinna le contó que Félix Sanz Roldán le amenazó de muerte hace ahora cerca de ocho años, tras el viaje a Botsuana con el Rey Emérito. Sin embargo, la alemana refrendará en la vista la postura de Villarejo en lo que respecta al encuentro que mantuvo con Sanz Roldán en la habitación en la que se hospedaba del hotel The Connaught.

De hecho, se trata de una versión que Corinna ya plasmó por escrito en un acta notarial de siete páginas que obra en esta causa y en la que expuso que el que fuera máximo responsable de la inteligencia española le amenazó a ella y a su hijo; una tesis que volverá a plasmar en sede judicial en apenas dos semanas. En dicha declaración jurada, que lleva por fecha 9 de abril de 2019, Corinna relató cómo tras el viaje a Botsuana, en mayo de 2012, registraron sus oficinas y su hogar en Mónaco y, posteriormente, se produjo la reunión con Sanz Roldán en Londres. Tres años después de estos hechos, Corinna se encontró con Villarejo también en Londres y fue ahí cuando le habló de los presuntos negocios del Rey Emérito y, en concreto, del proyecto de construcción del AVE a La Meca.

Investigaciones en España y Suiza

Los pormenores de este encuentro entre la empresaria alemana y el comisario jubilado se investigaron en la pieza separada quinta del caso Tándem, bautizada como 'Carol'. Diego de Egea, el primer magistrado instructor de la macrocausa de espionaje contra Villarejo, dio carpetazo a las pesquisas en septiembre de 2018 al considerar que no había pruebas que sustentaran la versión de Corinna acerca de que el Rey Juan Carlos I le habría pedido que le ayudara a ocultar sus cuentas en el extranjero. Además, el magistrado, que actuó a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, añadió que los hechos se remontan al período comprendido entre 2009 y 2012, años en los que Juan Carlos todavía no había abdicado en la figura de su hijo y, por lo tanto, era inviolable.

No obstante, las tornas han cambiado y a día de hoy existen dos investigaciones abiertas en torno a estos hechos, tanto en la Fiscalía Anticorrupción española como en la Fiscalía suiza. En el primero de los casos, el Ministerio Público abrió unas diligencias secretas en diciembre de 2018 para esclarecer si el consorcio español al que se adjudicó la construcción del AVE que uniría las ciudades de La Meca y Medina (Arabia Saudí) pagaron unas comisiones irregulares de 80 millones de euros. Estas diligencias se han mantenido secretas hasta el momento y en el marco de las mismas declaró como testigo Corinna Larsen.

Tras su testifical, celebrada el pasado mes de septiembre, su defensa expuso en breve comunicado que había contado lo poco que sabía de este megaproyecto aunque pidió que se investigara a fondo todo lo relativo a esta concesión valorada en 6.700 millones de euros. El avance de las pesquisas llevó a que, un mes después de esta declaración, se produjera una reunión en la sede de Anticorrupción en la que participó el jefe de esta Fiscalía, Alejandro Luzón, el fiscal designado para esta investigación, Luis Pastor; los representantes del Ministerio Público y el magistrado al frente del caso Tándem y el fiscal suizo Yves Bertossa, el cual investiga los pormenores de una donación de 65 millones de euros que recibió Corinna desde una cuenta vinculada al Rey Emérito, tal y como adelantó 'OK Diario'.

Comisión rogatoria a Suiza

Respecto a este punto, la defensa de la que fuera amiga íntima del Rey expuso en un comunicado dado a conocer esta misma semana que, efectivamente, el Rey Emérito le hizo una "donación" por el cariño que le tenía tanto a ella como a su hijo, el cual también viajó a Botsuana en el año 2012. Al respecto su letrado Robin Rathmell aclaró que el "regalo no solicitado" se gestionó de manera legal y que no tiene nada que ver con su presunto papel de comisionista en la adjudicación de la construcción del AVE al consorcio que integraron un total de 11 empresas españolas. "Nuestra cliente no participó, no tiene conexión con estos fondos. Una mirada rudimentaria a la cronología del origen de los fondos muestra esto claramente", reza la nota.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ya había puesto el foco en este asunto semanas antes. Por ese motivo libró una comisión rogatoria a Suiza, tal y como adelantó 'el diario' y confirman fuentes jurídicas, en aras a esclarecer los pormenores de la supuesta donación de 100 millones de dólares que recibió el Rey Emérito de su homólogo saudí Adbul Aziz Al Saud, parte de los cuáles habrían sido transferidos, a su vez, a Corinna. Se trata de una cuantía que se depositó a nombre de la fundación Lucum (de la que es beneficiario el Rey Juan Carlos) en el banco Mirabaud, según informó el rotativo helvético La Tribune de Genève. La Fiscalía suiza, por su parte, también mantiene secreta esta línea de investigación abierta en el verano de 2012 relativa a la donación a Corinna que percibió a través de un banco suizo.