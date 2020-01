El PP alerta de que el plan económico del PSOE no cuadra y traerá "paro masivo"

Pablo Casado ha recuperado su discurso duro para intentar erigirse en el líder de la oposición. El presidente del PP ha subido a la tribuna del Congreso en la sesión de investidura con el objetivo de torpedear el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y el acuerdo de investidura con ERC. Consciente de que se encontraba ante uno de los discursos más importantes de su mandato ha querido destacar que el plan económico de Pedro Sánchez es una reedición del que aplicó José Luis Rodríguez Zapatero y que eso solo traerá "paro masivo".

Los populares han dejado claro cómo va a ser su oposición: dura, muy dura, tanto en las calles como en los tribunales y en instancias administrativas. Génova no descarta echar mano de cualquier mecanismo para torpedear el Gobierno de coalición. Una "oposición útil", lo ha llamado, con una batería de recursos y una primera advertencia: si Quim Torra no abandona la Presidencia de la Generalitat el PP es partidario de aplicar el artículo 155 de la Constitución de nuevo.

En materia económica Casado ha advertido de que la derogación de la reforma laboral anunciada por Sánchez es una clara afrenta al tejido empresarial y productivo. Lo mismo que la reforma fiscal que plantea subidas de impuestos a las grandes compañías y a las rentas más altas. El líder del PP ha echado mano de hemeroteca para recordar que esas políticas ya las aplicó el PSOE en 2011 y que incluso Pedro Sánchez votó a favor de los recortes.

Sobre las pensiones, una de las prioridades para el PP, Casado ha destacado que las políticas socialistas supondrán la quiebra de la Seguridad Social. Ha definido el plan como un "engaño masivo a los pensionistas" y ha alertado de que ayer se conocieron las peores cifras de empleo y de creación de puestos de trabajo. Un panorama bastante apocalíptico es el que ha pintado.

Casado considera que el plan económico de Sánchez no cuadra y le ha invitado al líder del PSOE que explique de dónde va a recortar los 7.000 millones de euros que exige Bruselas. Hay que recordar que fuentes del Gobierno indican que la reforma fiscal que han pactado Sánchez e Iglesias contempla un incremento de la recaudación de 5.000 millones.

En su segunda intervención Casado elevó aún más el tono contra Sánchez: "Es indecente que presuma del peor legado económico de la historia de España". El líder del PP ha recordado que el PSOE "destrozó la economía" y dejó al país "al borde del rescate", lo que hubiera traído recortes de las pensiones, de los sueltos, de los subsidios a los parados... "¿Cómo es posible que el PSOE venga a reírse?", ha afirmado. También ha recordado que Sánchez ya estaba ahí cuando todo esto ocurrió: era diputado.

En relación a la crisis de Cataluña Casado ha afirmado que el PSOE era un "partido constitucional" y ha denunciado sus acuerdos con independentistas... y también su relación con EH Bildu. De hecho el líder del PP ha sacado a colación la carta en la que el hijo de Fernando Múgica pedía a Sánchez que tramitara su baja del PSOE. Se la envió hace ahora un año. También ha hablado del insomnio de Sánchez y le ha preguntado si ayer durmió bien, en relación al pacto con Unidas Podemos.

Sánchez, por cierto, llevaba las intervenciones preparadas. Tanto como su intervención inicial. El candidato a la investidura ha recordado pactos con nacionalistas, tanto catalanes como vascos, y ha recordado palabras de portavoces populares en el pasado. Ha hablado de que el PP tiene un "doble rasero" y "patente de corso para ofender e insultar". La legislatura arranca con un tono muy bronco.

El dato

166 síes y 164 noes

Pedro Sánchez ha arrancado la investidura con el apoyo de una mayoría simple de diputados. A pesar de la inhabilitación de Quim Torra de ayer, ERC ha confirmado este mediodía que los republicanos no van a girar de su abstención al no, lo cual echaría al traste la investidura. En este momento el minuto y resultado de la votación está así:



- Síes: 167. PSOE (120 diputados), UP (32), PNV (6), Más País (2), Nueva Canarias (1), Compromís (1), Teruel Existe (1) y BNG (1).

- Noes: 164. PP (89), Vox (52), Ciudadanos (10), JxCAT (8), Navarra Suma (2), CUP (2) y PRC (1).

- Abstenciones: 19. ERC (13), EH Bildu (5) y Coalición Canaria (1).



La investidura saldría adelante el martes, en segunda votación.