Directo | Siga la investidura de Sánchez y toda la actualidad en Cataluña

Pocas investiduras se han hecho tanto de rogar como esta del candidato Pedro Sánchez. Sin embargo, a la tercera puede ir a la vencida, siempre y cuando una decisión de última hora de Esquerra Republicana no vuelva a complicar las cosas. De todos modos, no parece que en la reunión que mantendrá la ejecutiva del partido la mañana del sábado -de forma paralela al inicio de la investidura- se pueda poner en duda el acuerdo alcanzado entre independentistas y socialistas. Por tanto, Sánchez no debería de tener problemas para lograr, finalmente, la presidencia del Gobierno. Paralelamente, Quim Torra ha asegurado que no acatará la resolución de la JEC y que permanecerá en su cargo hasta que el Parlament de Catalunya diga lo contrario.

21:35.- Reacción de Quim Torra: seguirá siendo presidente hasta que el Parlamento Catalán lo restituya. Así lo ha aclarado en una breve declaración en la que ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que convoque un pleno extraordinario este sábado para "rechazar" la resolución de la JEC. El todavía president ha lamentado que "por segunda vez intenten destituir a un presidente legítimo desde un despacho de Madrid". "Solo la Cámara (catalana) puede decidir quién es presidente y quién deja de serlo", ha zanjado mientras miles de personas se manifestaban ante en la plaza de Sant Jaume en protesta de la decisión de la JEC. Durante 13 minutos, alguien retiró la bandera de España del Palau de la Generalitat, pero se repuso rápidamente. Europa Press señala que la ANC se ha atribuido el acto.

Mentre el Parlament de Catalunya no digui el contrari, continuaré essent diputat i president de Catalunya i exercint les funcions. Per això he demanat un ple urgent i extraordinari per demà. Cal que el ple es pronunciï per rebutjar aquesta resolució que vulnera la llei pic.twitter.com/gp6dZHUUX7 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 3, 2020

21:21.- El PSOE no le da todo el crédito a la Junta Electoral. La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, ha dicho que espera que el Tribunal Supremo responda "cuanto antes" a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que ha acordado este viernes inhabilitar a Quim Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña. Y advierte de que tienen "serias dudas" de que la JEC sea competente para adoptar estos acuerdos.

20:48.- Si parecía que ya estaba todo el pescado vendido, los acontecimientos sucedidos la tarde-noche del viernes complican algo la situación a Pedro Sánchez. Las inhabilitacione de Quim Torra como presidente de la Generalitat y de Oriol Junqueras como eurodiputado por parte de la Junta Electoral obliga a ERC a convocar de urgencia una reunión de la ejecutiva para mañana por la mañana, en paralelo con el inicio del debate de investidura, para valorar posibles consecuencias de las decisiones de la JEC.

Otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado, y por tanto siga en la cárcel sin viajar a Bruselas, como pretendía el informe del Gobierno de Sánchez. A cada cesión a los separatistas responderemos con la firmeza del Estado de Derecho — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 3, 2020

20:07.- La JEC se opone a que Oriol Junqueras sea euridiputado. El presidente del PP, Pablo Casado lo ha avanzado este viernes. En un mensaje en su cuenta de Twitter, y a la espera de conocerse la decisión de la JEC, el dirigente popular señala que "otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado, y por tanto siga en la cárcel sin viajar a Bruselas, como pretendía el informe del Gobierno de (Pedro) Sánchez".

19:13.- La Junta Electoral da la puntilla a Quim Torra. Si el caso del BNG era complejo, los acontecimientos que están teniendo lugar en torno al conflicto catalán lo pueden ser todavía más. La JEC ha decidido este viernes inhabilitar al presidente de la Generalitat, que dejará de ser diputado autonómico y, dado que ser miembro del Parlament es un requisito necesario para ser jefe del Govern, también 'president'. Torra ha convocado a las 20:00 horas una reunión extraordinaria del Govern y después hará una declaración institucional desde la Sala Torres García del Palau de la Generalitat.

18:43.- El Partido Socialista supera uno de los escollos que parecían más complejos. A falta de pocas horas para la investidura, logra el apoyo del Bloque Nacionalista Gallego. Con su apoyo, Sánchez cuenta con 167 apoyos amarrados frente a 164 votos en contra, por lo que se asegura superar la segunda votación del debate, el martes, 7 de enero.

17:01.- Reacción del secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha y presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, muy crítico con el acuerdo. En un comunicado, apela a que, en caso de haber bilateralidad entre el Estado y las comunidades autónomas, esta relación se ponga en marcha con las 17 autonomías y no solo la catalana, al tiempo que ha mostrado su rechazo a que haya consultas territoriales por separado "salvo las preceptivas reformas de estatutos de Autonomía previa votación por las Cortes Generales".

15:21.- El PSOE de Cantabria advierte al PRC que "si no rectifica" su 'no' a la investidura de Pedro Sánchez "habrá roto el pacto de Gobierno" entre regionalistas y socialistas en Cantabria. Así lo ha advertido la secretaria de Organización del PSOE de Cantabria y portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Cantabria, Noelia Cobo, en su valoración de la decisión adoptada anoche por la Ejecutiva del PRC de votar finalmente 'no' a la investidura de Sánchez. También ha avisado de que la negativa del PRC afectaría a todos los compromisos adquiridos en verano por el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, con el Partido Regionalista.

La Policía reduce a un hombre que lucía una pancarta en la sede del PSOE, en Ferraz https://t.co/qSR6iPChFF pic.twitter.com/5H3CqjD1oy — Europa Press TV (@europapress_tv) January 3, 2020

11:51.- La Policía Nacional reduce a un hombre que lucía una pancarta en Ferraz y protestaba por el plan de Gobierno de Pedro Sánchez, en el marco de la celebración de la Ejecutiva Federal que tiene lugar hoy en la sede del partido. En el vídeo se puede ver cómo el hombre defiende que no se marchará del recinto porque protestar es su "derecho constitucional". Ante las insistencias de los agentes para que se marchara responde que le pueden "hacer lo que quieran", pero no se irá. Las cámaras de varios medios grabaron el momento en que los policías arrastraron al hombre mientras gritaba "no me voy porque no me da la gana".