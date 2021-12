Del Rivero toma 'ventaja' en su ofensiva al Ibex y accede a los diarios de Villarejo

El expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero contará con una cierta ventaja con respecto a otras partes personadas en la macrocausa sobre los negocios privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha autorizado al empresario, personado en el caso 'Tándem' como acusación particular, poder revisar gran parte de las anotaciones que el agente encubierto habría escrito en sus agendas durante años para recabar más pruebas que concreten cuántas veces y para quiénes fue objeto de los espionajes realizados por el expolicía.

Del Rivero ostenta la condición de perjudicado en dos piezas separadas de la treintena que conforman el también conocido como 'caso Villarejo', en el que varias empresas del Ibex 35 y otras grandes compañías españolas se han visto salpicadas. En concreto, el que fuera máximo dirigente de Sacyr Vallehermoso está personado en las líneas de investigación relativas a los servicios del comisario que requirieron BBVA -abierta desde diciembre de 2018- y Repsol y CaixaBank -ya concluida-, entre otros motivos, para evitar que la constructora se hiciera con el control de los consejos de administración del banco y la petrolera.

No obstante, tras encontrar nuevos datos en los visionados en los cuadernos de Villarejo que fueron incorporados a estas dos piezas separadas, la defensa de Del Rivero solicitó al juez instructor Manuel García Castellón poder tener acceso íntegro a las 13 últimas agendas halladas en octubre de 2020, en un registro judicial realizado a raíz de la apertura de la pieza separada número 28, sobre el presunto mercadeo de información confidencial que lideró el comisario jubilado mientras se encontraba en la prisión provisional de Estremera (Madrid). También se interesó poder 'bucear' entre todos los archivos que se incorporaron a la pieza principal de la macrocausa, donde se encuentran acumuladas las primeras agendas en las que instructor y fiscales se han apoyado desde que se inició la causa en noviembre de 2017.

El objetivo es poder repasar todos los diarios del comisario jubilado José Manuel Villarejo, más allá de las anotaciones y de los informes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que se han incorporado al sumario de cada una de las 30 piezas separadas interpretando las mismas según la relación que tenga con cada una de ellas. Y es que, según advirtió el abogado de Del Rivero en un escrito presentado en el marco de la vigesimoprimera línea de investigación, la relativa al encargo que Repsol y CaixaBank habrían hecho al espía, en los apuntes que ha podido examinar recientemente, hay indicios de la participación de los investigados que no han sido tenidos en cuenta por la unidad policial investigadora.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción dirigido por el magistrado Manuel García Castellón ha "autorizado" a la defensa de Del Rivero poder verificar todas las agendas y archivos que forman parte de la pieza principal y de la pieza sobre la venta de información, en las que no está personado, aunque el acceso a estas pruebas no es "efectivo", según han indicado fuentes jurídicas a La Información. Es decir, únicamente podrá consultar la documentación 'in situ', en la sede de la Audiencia Nacional, y con cita previa, para tomar notas de los apuntes de las agendas Villarejo que le puedan interesar para reforzar su defensa como víctima de los espionajes.

Los encargos a Villarejo

Según consta en el sumario del caso 'Tándem', el expresidente de la constructora fue objeto de rastreo de llamadas y seguimientos por parte del Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo. Por un lado, en 2004, en el marco de lo que el comisario jubilado denominó 'operación Trampa' y que se analiza dentro de la novena pieza separada de la macrocausa, la del BBVA. El magistrado instructor indaga en los encargos que el banco, entonces presidido por Francisco González, imputado en este procedimiento, hizo al agente encubierto, mientras este estaba en servicio activo en la Policía Nacional, durante una década y por la que cobró 10,3 millones de euros. Uno de esos primeros trabajos se centró en tratar de frustrar el asalto de Sacyr Vallehermoso a la entidad financiera.

Más tarde, en 2011, Del Rivero volvió a ser objeto de presuntos espionajes, esta vez a petición de Repsol y CaixaBank, con un interés similar al de BBVA, que frenara el pacto que había alcanzado Sacyr Vallehermoso con la petrolera mexicana Pemex para hacerse con el control de la compañía dirigida por Antonio Brufau. Sin embargo, el juez García Castellón acordó el pasado mes de septiembre dar por finalizada la instrucción de estos hechos, limitando la presunta responsabilidad de la contratación del comisario jubilado en los jefes de Seguridad de ambas compañías, a quienes ha propuesto juzgar junto al propio Villarejo; el que fuera su socio en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo; y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño.

Cabe destacar que el cierre de esta parte del caso 'Tándem' aún no es definitivo, pues tanto Del Rivero como la Fiscalía Anticorrupción recurrieron dicha decisión ante la Sala de lo Penal al entender que se hizo de forma "prematura", al tiempo que han vuelto a solicitar que se vuelva a imputar a ambas cotizadas, así como a sus máximos responsables, Antonio Brufau, en el caso de Repsol, e Isidro Fainé, en el de CaixaBank en las fechas en las que se centra la investigación. A ello se une que los que fueran responsables del departamento de Seguridad de la petrolera y del banco, Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño, respectivamente, han pedido a los magistrados de la instancia superior que revoquen la decisión del instructor de dejarles al borde del banquillo.