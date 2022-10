El juez rechaza averiguar si se premió a los policías que investigan a Moreno.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no encuentra razón para investigar si los policías que han estado analizando todos los pasos del productor de televisón José Luis Moreno han sido premiados por ello. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha vuelto a declinar una de las pretensiones del principal imputado en el 'caso Titella' por su "falta de idoneidad y utilidad". El magistrado considera que averiguar si los agentes recibieron una condecoración no ayuda a esclarecer si el ventrílocuo lideró una trama que presuntamente estafó más de 80 millones de euros a bancos e inversores privados, de acuerdo a un reciente auto, al que ha tenido acceso La Información.

La defensa de José Luis Moreno solicitó la semana pasada al juez instructor que instara al Ministerio del Interior a informar sobre si alguno de los agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil que han intervenido en la causa judicial ha recibido una "cruz o medalla, de la naturaleza que fuere" por el trabajo desempeñado en la 'operación Titella'. El conocido humorista achaca su "injusta imputación" a una investigación policial "absolutamente errática" que se nutre de informes donde "se vierten manifestaciones, cuando menos, erróneas e inveraces" sobre él.

Moreno fue detenido en junio de 2021 al ser considerado uno de los líderes de una presunta macroestafa a bancos e inversores, que habría llevado a cabo junto a sus socios Antonio Aguilera y Antonio Salazar (también investigados). Según han plasmado los investigadores en varios informes, los tres 'cabecillas' habrían formado un entramado empresarial de más de un centenar de sociedades, con ramificaciones internacionales, "valiéndose para ello de diferentes administradores testaferros, a los que pagaban una comisión". El famoso productor de televisión era el "principal receptor de los fondos". Así, prestaba su nombre, "como persona pública muy reconocida", para conseguir con facilidad la financiación de entidades bancarias bajo la excusa de que lo necesitaban para un proyecto cinematográfico o televisivo.

Por su parte, según indican los oficios policiales, Aguilera y Salazar contaban con "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se encargaban de conseguir empresas, "maquillarlas" y presentarlas ante los bancos como las beneficiarias de la financiación necesaria para el desarrollo de sus actividades. El instructor apunta que las empresas utilizadas no tenían actividad y que, en realidad, servían para "lucrase de manera ilegítima". Entre las operativas de financiación, el juez Moreno destacó el uso fraudulento de los créditos ICO que se han concedido a raíz de la pandemia de la covid-19. Por todo ello, José Luis Moreno está investigado por varios delitos como los de organización criminal y estafa.

Por otro lado, los investigadores hicieron hincapié en cómo funcionaba la 'trama Titella' para llevar a cabo el engaño. En este sentido, subrayó el uso de coches y motocicletas de alta gama (Tesla, BMW, Audi, Mercedes Benz, Mini, Honda o Yamaha) para "ofrecer una imagen de poder y solvencia" ante los bancos e inversores. De hecho, los vehículos estaban a nombre de personas cercanas a los líderes de la organización con el fin de ocultar la titularidad real de los vehículos. Algunos de ellos habrían estado a nombre de sociedades utilizadas por una red paralela dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico -que también está siendo investigada en el marco del 'caso Titella'-, que habría colaborado estrechamente con la red liderada por Moreno, Aguilera y Salazar.

"Yo no soy capo de nada"

José Luis Moreno negó todas estas acusaciones en sede judicial el pasado 17 de febrero de 2022. "Yo no soy capo de nada", afirmó ante el juez. Tras intentar -sin éxito- dejar sin efecto la investigación judicial, ahora ha insinuado que los policías han sido premiados con "órdenes de Mérito Policial (distinción española creada para ofrecer una recompensa especial)" por 'idear' una trama en la que le han dado el "papel protagonista". No obstante, el juez de la Audiencia Nacional no comparte las sospechas y ha rechazado investigar a los agentes policiales.

Una decisión que llega en un momento decisivo. El instructor tiene que resolver otra petición que hizo el ventrílocuo unos días después, la de enfrentarse a un doble careo, por un lado, con el que supuestamente era su 'mano derecha', Antonio Aguilera, para "evidenciar" que su imputación se debe a sus "falsas declaraciones" y la de sus "colaboradores"; y, por otro lado, con los responsables policiales que elaboraron los informes que nutren el sumario de la causa.

Por el momento, en un auto con fecha del pasado 11 de octubre, el juez instructor ha desestimado la petición relacionada con los posibles premios a policías y guardias civiles. Según explica, no puede "adivinarse" cuáles son "los motivos concretos que conducen" esta diligencia "al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación". Para justificar su decisión, el magistrado señala en su resolución que, antes de aceptar la propuesta de diligencias realizada por la Fiscalía o alguna de las partes, se debe realizar la "ponderación" del objeto y finalidad de la medida que se propone y el resultado que se persigue.

Es decir, se debe valorar si la prueba viene "a propósito" del objeto de enjuiciamiento y tiene relación con el mismo (pertinente); si de la práctica se puede extraer información que pueda influir en alguna decisión (necesario); y si la diligencia no va "más allá del razonable agotamiento de las posibilidades" para su realización (posible). Con todo ello, el magistrado considera que la solicitud de Moreno no cumple ninguno de estos requisitos.