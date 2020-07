El caso Púnica ha sumado este jueves testificales clave contra la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. Varios implicados en la trama Gürtel han apuntado contra la exmandataria regional situándola en el núcleo de una presunta financiación irregular dentro del PP regional. Se trata de unos testimonios determinantes para la Fiscalía Anticorrupción que busca apuntalar su acusación contra Aguirre cuando falta menos de un mes para que la causa que arrancó en 2014 llegue a su fin. El testigo que ha protagonizado la declaración más dura ha sido el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, el cual ha asegurado que sabía que el partido gestionaba fondos presuntamente ilícitos.

"Esperanza Aguirre conocía el origen no declarado de los fondos utilizados en la campaña electoral de 2003 a la Asamblea", ha dicho el exedil popular en su declaración en la Audiencia Nacional según informan a este diario fuentes presentes en el interrogatorio. Ortega, que está condenado a 38 años y tres meses de cárcel por su implicación en la trama Gürtel, ha dicho que la exmandataria del PP, imputada en el procedimiento el pasado mes de septiembre, lo sabía todo acerca de esta presunta financiación opaca y que nada escapaba de su control. Además de Ortega han comparecido Isabel Jordán, exempleada de una de las empresas de Francisco Correa y también condenada por la pieza de Fitur, y el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, más conocido como 'El Albondiguilla'

Sin embargo, el testimonio más duro ha sido el protagonizado por Ortega, el cual ha apuntado a un desvío de fondos desde entes como el IMADE (Instituto Madrileño del Desarrollo) y el Mercado Puerta de Toledo del que era gerente. De hecho, su declaración acerca de que se ordenó inflar facturas ha hecho que el magistrado al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón, suspendiera temporalmente la declaración para que entrara su letrado con el fin de asesorarle teniendo en cuenta que está implicado en otro proceso penal. Igualmente ha asegurado que en una de las reuniones que mantuvo en la sede del PP en Génova con Esperanza Aguirre y Francisco Granados vio al extesorero del partido Álvaro Lapuerta entrar y entregarle un sobre con 60.000 euros en su interior, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Pagar actos del partido

Las mismas explican que esa cuantía que le dio el extesorero ya fallecido era para pagar actos del partido y que provenía de un constructor. Las fechas en la que se produjo la reunión coinciden con uno de los encuentros que recoge la Fiscalía Anticorrupción en el escrito por el cual pidió su imputación hace ahora un año. Entonces, las fiscales implicaron a la exlíder del PP madrileño en esta presunta trama asegurando que participó en una reunión en 2004 en la sede del Gobierno regional junto con exaltos cargos de su Gobierno como Ignacio González, Francisco Granados o el exconsejero Manuel Lamela y en ella se dieron las primeras órdenes para que las consejerías contrataran con el entramado de Daniel Horacio Mercado.

Precisamente, Lamela fue el único de los imputados en esta pieza de la macrocausa que admitió la celebración de la reunión en la Puerta del Sol aunque hasta la fecha ningún investigado ni testigo de los que han desfilado por la Audiencia Nacional había implicado directamente a Aguirre en el caso. Tras Ortega han comparecido Isabel Jordán y Arturo González Panero. La primera de ellas ha insistido en que no fue testigo directo de este presunto sistema que consistiría en abultar las facturas de entes dependientes del Gobierno regional para costear las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011. Jordán se ha referido asimismo a los contratos del Gobierno regional y ha dicho que en muchas ocasiones las empresas de Correa subcontrataron servicios con la firmas de Mercado (Over Marketing).

"Costase lo que costase"

El último en declarar ha sido González Panero. El exedil de Boadilla ha dicho que de contabilidad electoral no tenía ni idea pero que "jamás" se puso encima de la mesa la posibilidad de fijar un techo de gasto electoral. 'El Albondiguilla', que está procesado en una de las piezas del caso Gürtel, ha declarado al respecto que cuando las encuestas previas a las campañas electorales no daban buenos resultados, Aguirre pedía que se hicieran proyectos nuevos. De hecho, una de las expresiones que más repetía, según este testigo, era que "costaste lo que costase". Igualmente ha asegurado que en Boadilla no se amañaron contratos pese a que desde la cúpula del ejecutivo regional se impartieron en ocasiones instrucciones acerca de lo que había que poner en el pliego de condiciones de los contratos licitados.

Estas declaraciones vienen a respaldar unos escritos que los testigos aportaron a la Fiscalía Anticorrupción en los que ya hablaban de estas prácticas. Algunos letrados, como el abogado de Esperanza Aguirre o de Francisco Granados, han solicitado al instructor que se les diera traslado de estos textos para poder estudiarlos detenidamente. No obstante, ha habido protestas puesto que algunos de ellos ha asegurado que estas cartas recogen unos hechos que ya se investigaron y juzgaron en algunas piezas del caso Gürtel, como ocurre con la primera etapa de la red, y que también versan sobre una presunta financiación irregular del Partido Popular.