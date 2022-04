Feijóo tiende la mano a Ibex y sindicatos en su primer discurso al frente del PP

Alberto Núñez Feijóo ya es presidente del PP y en su primer discurso al frente del principal partido de centro-derecha fijó cuál va a ser la columna vertebral de su proyecto político, donde la economía será preponderante, para la nueva legislatura que arranca este fin de semana. Su horizonte, afirmó, es Moncloa y para ello su objetivo es recuperar al votante que se ha marchado a otras opciones, esencialmente a Vox, y ofrecer una alternativa de Gobierno. Alternativa en la que desde el primer momento ha dejado ver algunas diferencias destacables con su predecesor Pablo Casado. "Yo no estoy aquí para insultar al presidente del Gobierno, sino para ganarle, pero, con todo el respeto, yo le pido [a Pedro Sánchez] que no insulte a la inteligencia de la mayoría de los españoles", expuso para defender que su misión es sumar una "gran mayoría".

Para Feijóo los trabajadores y las empresas van a ser una parte central de su proyecto. "Respeto a los trabajadores que se levantan cada mañana a currar, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios y respeto a los grandes empresarios que llevan la marca de nuestro país en cualquier lugar del mundo". Es una declaración de intenciones por parte del nuevo presidente del PP, que tiende la mano a un Ibex 35 que esta misma semana dejaba mayoritariamente solo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en vísperas de aprobar el importante decreto económico para hacer frente a las consecuencias de la guerra.

"¿Por qué estamos hablando siempre mal de nuestras empresas?", se preguntó Feijóo en sus primeras palabras al frente del PP. Es un cambio de cultura en la oposición económica, sin duda. Una mano tendida a todos los implicados en intentar sacar adelante a España de la crisis. "Respeto a los agentes sociales y a los sindicatos", proclamó en presencia de varios representantes. "Me he entendido con ellos, he discrepado de ellos", rememoró de su etapa en Correos. "He aprendido que hay que negociar, hay que acordar [...] Vamos a firmar acuerdos y si no es posible vamos a pactar los desacuerdos".

Entre el público, en primera fila, se encontraba Fátima Báñez. La exministra de Empleo, que en las últimas semanas ha venido defendiendo que volvería al a política para ocupar puestos de responsabilidad a primer nivel, estuvo acompañada en ese puesto de relevancia de Antonio Garamendi. El líder de la CEOE, que ha criticado con dureza el decreto económico aprobado por el Gobierno esta semana, quiso viajar hasta Sevilla para conocer de primera mano el proyecto del nuevo líder del centro derecha. A su lado estuvo Pepe Álvarez, secretario general de UGT; Lorenzo Amor, presidente de ATA; Miguel Garrido, de CEIM; o Pedro Barato, de ASAJA, entre otros representantes del diálogo social. Le falta desvelar quién será su jefe económico, o jefa, pero el nombramiento de Francisco Conde, vicepresidente económico de la Xunta de Galicia, como nuevo miembro de la Junta Directiva Nacional ya ofrece una idea de que en el nuevo PP se hablará con acento gallego en este terreno.

Feijóo sorprendió presumiendo de su amistad con "el comunista" Regino Martín, secretario general de CCOO en Correos. Recordó sus acuerdos con los sindicatos de la empresa pública, para convertirla en una compañía eficiente, para que se mantuviera la plantilla de 160.000 trabajadores y, en definitiva, transformarla totalmente. “No fue fácil”, destacó.

Feijóo sorprendió presumiendo de su amistad con "el comunista" Regino Martín, líder de CCOO en Correos

El tercer presidente gallego del PP, que ya hizo este sábado varias menciones al Camino de Santiago, puso el ejemplo de Manuel Fraga para “ensanchar” el partido. “Sumar, sumar, sumar”, puso como déberes a los suyos en un clima que, según anticipa, será complicado por cómo le van a recibir sus rivales. Me pregunto, como la mayoría de los españoles, si tenemos que mejor Gobierno de los españoles, y creo que no […] Y albergo unas enormes posibilidades. Nadie tiene derecho a decir que esto no tiene arreglo porque claro que lo tiene y lo vamos a arreglar todos juntos”, lanzó en una jornada festiva para el PP, de las que no se recordaban en los últimos años. “Hay hambre de cambio y os pido que cuando regreséis a vuestras casas digáis que ese cambio lo hemos iniciado en Sevilla”, pidió a sus compromisarios.

“España nos está esperando”. Feijóo puso el acento en que su objetivo es reconstruir la delicada situación económica y social que atraviesa España, con los precios disparados. “Mientras nos toque estar en la oposición haremos lo que está en nuestra mano para que a España le vaya mejor. Es a España a quien tengamos presente en cada una de nuestras decisiones”, advirtió, sin dar ninguna pista sobre qué votará el renovado PP en la convalidación del decreto de la guerra o si se renovará el CGPJ. De este segundo asunto Feijóo pidió “respetar a la justicia” y que los jueces puedan “ejercer con independencia sus funciones”.

El nuevo PP no da pistas sobre qué votará en la convalidación del decreto de la guerra

Feijóo, en definitiva, ofreció su apoyo al Gobierno en cuestiones en las que puedan sumar, pero también advirtió a Sánchez que no va a admitir presiones ni propaganda, dando a entender que esa es la táctica que ha empleado Moncloa con Pablo Casado y el anterior PP a lo largo de la legislatura. “No vamos a ser el PP que quieren otros partidos”, proclamó. El nuevo presidente popular se refirió, por último, a Aznar y a Rajoy como “mis referentes” y como unas ayudas imprescindibles para él en esta nueva etapa que arranca a orillas del Guadalquivir.