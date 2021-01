Una 'carambola' con Vox, PNV y Bildu salva el decreto de los fondos europeos

El Gobierno consigue lo que hasta hace unas horas parecía complicado: convalidar el decreto de los fondos europeos gracias a una carambola con Vox, PNV y EH Bildu. En una votación inédita en vísperas de las elecciones de Cataluña, el real decreto-ley 36 conseguirá salir adelante con una fotografía que el Ejecutivo no ha buscado pero que le ha venido dada. Con los nacionalistas vascos sí ha habido negociación pero con el partido de Santiago Abascal no, según fuentes parlamentarias. Vox, en definitiva, apoya a la coalición para "impulsar una urgente recuperación y afrontar los principales retos de nuestra economía" y le salva de una dolorosa derrota.

Nunca antes, en lo que llevamos de legislatura, se había producido una votación así. La situación no tiene precedentes y es más reseñable si cabe pues es uno de los decretos más importantes de la legislatura, el que da encaje a los fondos europeos que todo el Gobierno elaboró con esmero para preparar a la administración de cara a la recepción de las ayudas comunitarias. Ciudadanos, por su parte, ha dado la espalda al Gobierno.

Vox se abstiene y el sentido de su voto resulta decisivo para la votación. Lo hace dando un aviso a Carmen Calvo, promotora de la norma: "Han convertido una oportunidad en una herramienta clientelar", advirtió el portavoz Iván Espinosa de los Monteros. Pidió que el reparto no se convierta en otro Plan E y que no sea "sinónimo de derroche, propaganda e ineficiencia". "Lo urgente es que estos fondos lleguen a los españoles; cada día hay un autónomo, un hostelero, un comerciante que está cerrando su negocio", añadió.

La formación ha salvado al Gobierno y eso ya ha provocado la airada reacción del PP, que ha votado en contra. Teodoro García Egea ha afirmado que "luego vendrán con mociones de censura, pero VOX es un salvavidas para Sánchez".

El Gobierno recibió ayer el portazo de ERC, lo que complica que la votación salga adelante. Los independentistas catalanes confirmaron este miércoles su voto negativo en vísperas del inicio de la campaña electoral en Cataluña argumentando que el decreto que regular el reparto de los 140.000 millones parte de la CEOE ("su autor real es la" patronal, dijo Gabriel Rufián) y que "entrega todo el dinero al Ibex". Añadió, además, que no hay "cargos autonómicos, municipales o locales con poder de decisión en el reparto".

Con el no de ERC, el PSOE buscó entonces el apoyo del PP, aunque fuera en forma de abstención. Al Gobierno le bastaba mayoría simple para convalidar el decreto pero de Génova también recibieron un portazo. Fue este miércoles cuando los populares confirmaron al Ejecutivo que su postura será un 'no', argumentando que no están contando con la oposición en ninguna de las medidas relativas a la gestión de la pandemia y del reparto de los fondos.