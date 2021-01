El PSOE negocia votos in extremis para el decreto del fondo UE tras el no del PP

Apuros para el Gobierno. El Congreso de los Diputados vota en la tarde de este jueves la convalidación del real decreto-ley de modernización e la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (el conocido como decreto 36) y el PSOE, que es quien lidera esta negociación, no tiene en este momento los votos necesarios para sacar adelante el trámite.

Se trata una normativa clave para el Ejecutivo, la que da encaje a los fondos europeos que todo el Gobierno elaboró con esmero para preparar a la administración de cara a la recepción de las ayudas comunitarias. Pero la situación no está resuelta. La negociación en estas horas está siendo intensa y los socialistas han tenido que recurrir incluso al PP, que les ha confirmado que les dará la espalda.

El Gobierno recibió ayer el portazo de ERC, lo que complica que la votación salga adelante. Los independentistas catalanes confirmaron este miércoles su voto negativo en vísperas del inicio de la campaña electoral en Cataluña argumentando que el decreto que regular el reparto de los 140.000 millones parte de la CEOE ("su autor real es la" patronal, dijo Gabriel Rufián) y que "entrega todo el dinero al Ibex". Añadió, además, que no hay "cargos autonómicos, municipales o locales con poder de decisión en el reparto".

Con el no de ERC, el PSOE buscó entonces el apoyo del PP, aunque fuera en forma de abstención. Al Gobierno le basta mayoría simple para convalidar el decreto pero de Génova también recibieron un portazo. Fue este miércoles cuando los populares confirmaron al Ejecutivo que su postura será un 'no', argumentando que no están contando con la oposición en ninguna de las medidas relativas a la gestión de la pandemia y del reparto de los fondos.

El Gobierno presenta el RD 36 que regula el reparto de 140.000.000.000€ en Fondos Europeos.



Que se sepa:



1) Su autor real es la CEOE y entrega todo el dinero al IBEX.



2) 0 cargos autonómicos, municipales o locales tienen poder de decisión en el reparto.



Esquerra votará NO. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 27, 2021

Ante esta situación el PSOE está buscando el apoyo de Ciudadanos. El partido presidido por Inés Arrimadas sigue estudiando la norma que se votará a lo largo del día y aún no ha decidido el sentido de su voto. Con los diez apoyos de la formación naranja el Gobierno sumaría 165 síes y tendría que buscar el apoyo de alguna formación minoritaria o del PNV y EH Bildu, que aún no han comunicado el sentido de su voto. Los abertzales lo harán a través de Oskar Matute, que defenderá la posición el grupo en la tribuna de oradores.