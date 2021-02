Sánchez dice que Vox tuvo "sentido de Estado" al salvar el decreto del fondo UE

El Gobierno inicia el año asediado por el fuego cruzado parlamentario. A la oposición de PP y Vox se ha sumado la de ERC, otrora socio para aprobar los Presupuestos pero ahora la relación es tensa y la culpa la tienen las elecciones del 14-F. En la primera sesión de control al Gobierno del año, la primera tras la rocambolesca votación de la pasada semana, con Vox de inesperado aliado, y la primera también con Joe Biden en la Casa Blanca, el decreto de los fondos europeos volvió a ser motivo de conflicto entre el presidente y los populares. "¿Dónde está el informe del Consejo de Estado?", preguntan los populares.

Pablo Casado ha acusado a Sánchez de ejercer el "cesarismo" y ha arremetido contra Sánchez por querer repartir los fondos europeos "sin control". "¿A quién quiere comprar?" El líder de la oposición ha centrado su intervención en un informe -no preceptivo- del Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos que, según ha acusado, el Gobierno ha eliminado del trámite parlamentario. Fuentes del PP explican que "hurtarlo al Congreso es un grave vicio del procedimiento que puede hacer nulo el decreto" que superó la votación con la abstención de Vox.

Casado ha hablado de un "decretazo de fondos europeos" y ha afeado a Sánchez que lo salvase con "los euroescépticos de Bildu y Vox". "Ha pintado su Frankestein de verde. Tanto sacar la foto de Colón y se ha metido en la foto del capitolio, cualquier día le vemos con cuernos de bisonte", ha ironizado el presidente del PP.

La respuesta de Sánchez ha sido la de acusar a Casado de mentir. Ha dicho que en otros países no se han organizado agencias independientes para controlar el reparto de los fondos europeos sino "órganos consultivos", como en España. También ha afirmado que "hasta Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y sentido de Estado", poniendo de relieve el continuo "no es no" del PP en los últimos meses. "Le pido que haga una oposición distinta, útil e informada", le ha reprochado. Que vuelva a la "unidad para salvar empresas y vidas". "Dejen la provocación y confrontación", ha concluido.

El término empleado con Casado sobre Vox también ha sido utilizado por Sánchez con Santiago Abascal: "Usted demuestra más responsabilidad de país que el señor Casado". Lo nunca visto en la cámara. Abascal ha acusado al presidente de "no defender los intereses de los españoles" y ha hablado de "censura digital", en referencia a la suspensión de la cuenta de su partido en Twitter. También ha afirmado que el Gobierno "incita al odio y a la violencia contra Vox en Cataluña", en referencia a los ataques que han recibido sus dirigentes en esta campaña electoral.

El intercambio dialéctico con ERC presagia una etapa de inestabilidad. Los socios de Sánchez en los Presupuestos marcan distancias a las puertas del 14-F y lo que puede ocurrir tras la cita electoral puede complicar el día a día al Gobierno. "Voy a ser duro, dura es la realidad: nos molesta mucho que prioricen votos por encima de vidas", ha afirmado Gabriel Rufián. "Posponer no fue una decisión política sino sanitaria", ha defendido en referencia a la postura de la Generalitat y de todo el Parlament, excepto del PSC. "Les puedo asegurar que los catalanes elegirán y no van a convertir la Generalitat en un despacho de Moncloa", ha concluido en relación al 'efecto Illa' cocinado en Moncloa.

Gamarra y Calvo; García Egea e Iglesias

La primera sesión de control al Gobierno de 2021 también ha dejado dos enfrentamientos entre Cuca Gamarra y Carmen Calvo y entre Teodoro García Egea y Pablo Iglesias. Dos clásicos de los martes. Primero ha sido la portavoz del PP en el Congreso quien ha afirmado que Vox es el "nuevo socio" del Gobierno y su "coalición Frankestein", porque salió al "rescate" del Ejecutivo en la votación del decreto de los fondos europeos con su abstención. Incluso ha pedido a Carmen Calvo que dé a Vox la "bienvenida" que "se merece" como socio y explique sus "alianzas" con el partido de Santiago Abascal.

Carmen Calvo, por su parte, ha respondido a Gamarra que el PP lleva en campaña desde las últimas elecciones generales, y le ha acusado de ir durante este año de pandemia "en contra de todo".

#SesiónDeControl @TeoGarciaEgea, del @GPPopular, pregunta al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, @PabloIglesias, si “le preocupa el bienestar de algún español que no sea un okupa”. pic.twitter.com/Tz9CfvOveG — Congreso (@Congreso_Es) February 3, 2021

El secretario general de los populares también ha hablado la votación del decreto de los fondos europeos y ha dicho que Gobierno y Vox se retroalimentan. "Unas veces les salva Otegi, otras Puigdemont y otras Abascal porque este Gobierno nació con Podemos, creció con Bildu y ahora sobrevive gracias a Vox", ha denunciado. En su respuesta, el vicepresidente segundo ha eludido comentar esa nueva relación parlamentaria con Vox que denuncia el PP y ha tirado de ironía mientras García Egea le presentaba una tarjeta con la palabra "informe". "Nosotros en el Gobierno hacen política, ustedes aquí, hacen el ridículo".