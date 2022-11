García Castaño pide un examen forense con urgencia para salir del caso Villarejo.

El que fuera responsable de la unidad de vigilancia y seguimientos de la Policía Nacional Enrique García Castaño insiste en que le dejen fuera del 'caso Villarejo'. El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) ha solicitado a la Audiencia Nacional que un médico forense realice "un reconocimiento urgente" de su "condición mental y física" tras sufrir un ictus hace seis meses con el fin de demostrar que se encuentra en una situación de "inimputabilidad". De este modo, vuelve a solicitar al juez que investiga los negocios privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo que le archive el procedimiento al considerar que no puede defenderse ni responder de los delitos que se le atribuyen.

No es la primera vez que solicita la desimputación. La defensa de García Castaño persigue este objetivo desde que a principios del pasado mes de mayo el también comisario tuvo que ser hospitalizado. Por este motivo, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó las tres primeras piezas separadas de la macrocausa, en la que el expolicía se sentaba en el banquillo de los acusados, decidió dejar en suspenso la celebración de la vista oral con respecto a él hasta que empezara a experimentar una mejoría. En este contexto, el abogado del exjefe de la UCAO instó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que acordara el archivo por las otras cinco líneas de investigación en las que se encuentra involucrado y aún no han sido juzgadas.

Sin embargo, el magistrado instructor no atendió esta petición. La Fiscalía Anticorrupción también se pronunció y subrayó, el pasado mes de septiembre, que la decisión sobre el sobreseimiento no se podría acordar hasta que haya certeza de cómo está siendo su evolución. Misma postura sostuvo la Abogacía del Estado, que señaló que de los informes médicos que constan en el expediente se podía deducir que el investigado "ni padece de forma sobrevenida ninguna incapacidad mental ni ha devenido inimputable". Posteriormente, a principios de octubre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tampoco acordó el archivo, pues recordó que en mayo un forense ya concluyó que no era "posible" en ese momento realizar una valoración sobre una posible recuperación "tanto en el campo físico como psíquico", posponiendo esa prueba al menos otros seis meses.

Medio año ha pasado ya desde que García Castaño sufrió el ictus y, según afirma su abogado, en un escrito enviado al juzgado con fecha del pasado 28 de octubre, al que ha tenido acceso La Información, se encuentra en "una situación incapacitante similar" a la que se encontraba en el primer reconocimiento forense, por lo que, "desgraciadamente", no se espera "una mejoría sustancial" de su estado de salud. Por ello, considera necesario que un médico adscrito al juzgado examine con carácter "urgente" al exjefe policial para que "dictamine la condición mental y física en que se encuentra por motivo del ictus sufrido" y concluya si "puede o no seguir afrontando la condición de investigado sin una merma en el derecho fundamental a la defensa".

La petición llega justo unos días después de que casi todas las acusaciones en la pieza separada centrada en la 'operación Kitchen' contra el extesorero del PP Luis Bárcenas hayan presentado sus escritos por los que piden penas de prisión a los procesados. Entre ellos se encuentra García Castaño, quien se enfrenta a más de 40 años de prisión por una decena de delitos, a falta de conocer la petición de Anticorrupción. A esta línea de investigación se une también la 'pieza Marbella', en la que se encuentra al borde del banquillo por su presunta participación en un espionaje contra un empresario de la localidad malagueña.

"Grave indefensión"

Tal y como indica la defensa del exjefe de la UCAO, en estas dos líneas de investigación ya se han dictado auto de pase a procedimiento abreviado -es decir, por el que se pone fin a la instrucción-, unas "actuaciones judiciales" que, en opinión del abogado, "a la vista de la situación médica incapacitante tanto física como mental del señor García Castaño, le provocan una grave situación de indefensión". Y es que, según añade, no tiene posibilidad de contrastar "hechos y situaciones que se están poniendo de manifiesto en dichas actuaciones". Por todo ello, reitera la petición de archivo, alegando "causa médica e incapacidad mental sobrevenida, y, consecuentemente su inimputabilidad", que ha sido trasladada al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la pertinencia de realizar el examen.

Además, de estas dos piezas separadas, García Castaño -conocido en la causa como 'El Gordo' o 'Big', tal y como Villarejo le apodó en las anotaciones de sus agendas- está también investigado en la novena pieza separada de la macrocausa, relativa a los diversos encargos que BBVA hizo a las empresas de Villarejo durante más de una década. Asimismo, es uno de los procesados en la línea en la que se ha investigado el contrato de Repsol y CaixaBank en 2011, que se encuentra ya finalizada y pendiente de que la Sala resuelva los recursos contra el archivo de la causa con respecto ambas compañías y sus máximos dirigentes.

En todas ellas, Anticorrupción le atribuye un papel relevante, pues le considera el encargado de facilitar la información policial al Grupo Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo. No obstante, el exjefe de la UCAO, cuya labor fue determinante para operaciones de la lucha antiterrorista, ha negado en reiteradas ocasiones esta acusación, precisando que siempre ha actuado bajo el amparo de investigaciones policiales. En esta línea, ha mostrado en varias ocasiones su intención de colaborar con la justicia, revelando cuál fue la dinámica que se siguió en los distintos trabajos del comisario jubilado, como en la 'operación Kitchen', sobre la que detalló, por ejemplo, cómo se hizo el volcado de la información de los teléfonos sustraídos al extesorero Luis Bárcenas.