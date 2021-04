El Gobierno vota dividido una propuesta que defendía a los afectados por el IRPH.

El Congreso ha rechazado este jueves una iniciativa de Bildu que exigía al Ejecutivo la defensa de los afectados por el índice IRPH de las hipotecas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o que, al menos, adoptara una posición neutral y no se posicionara a favor de la banca. La votación ha dividido a los grupos del Gobierno de coalición porque el PSOE la ha rechazado, mientras que Unidas Podemos ha votado a favor.

Los socialistas han unido sus votos a los del PP, Vox y Ciudadanos en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Cámara Baja, mientras que Unidas Podemos ha apoyado el texto junto con ERC y la formación proponente. El PDeCAT ha optado por la abstención.

En su defensa de la iniciativa, Oskar Matute, portavoz económico de Bildu, ha recordado que este jueves se cumplen siete años de la primera sentencia favorable para una familia guipuzcoana afectada por esta cláusula, y ha lamentado cómo el Tribunal Supremo, pese a admitir el índice no superaba el control de transparencia, no la considerase abusiva.

Todo ello aun cuando la falta de transparencia implicó la abusividad de los seguros 'swaps' o las hipotecas multidivisas. "No hace falta que sea perjudicial. Si no es transparente, es abusivo. Y si es abusivo, no es justo y tiene que derogarse", ha reclamado.

"Así lo decidió el Gobierno de Rajoy"

Suscribiendo su intervención, su homólogo de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha subrayado que la falta de transparencia "lleva inexorablemente a la corrupción" -"Y si no, que se lo pregunten a los Borbones", ha apostillado-. Asimismo, ha apostado por que el Gobierno "debería adoptar una posición contundente" al respecto, aun tanto en cuanto la propuesta, "de máximos y de mínimos", da pie a que, al menos, la Abogacía del Estado sea neutral al respecto.

Manuel González Ramos, del PSOE, ha asegurado que en el anterior litigio ante la Justicia europea la posición del Estado al respecto fue decidida por el Gobierno de Mariano Rajoy. "Acertada o desacertadamente, no valoro", ha dicho, rehusando opinar sobre el fondo del asunto. Así, se ha limitado a explicar la conveniencia o no de intervenir en estos asuntos y en qué sentido se hace se decide en una comisión interministerial presidida por la ministra de Asuntos Exteriores.

"Dejar trabajar a los tribunales"

El diputado 'popular' Miguel Ángel Paniagua ha llamado a respetar las decisiones judiciales, recordando que el Tribunal Supremo ya dictaminó que no había abusividad en este índice, que cayó en la "obsolescencia" con la reforma del sistema financiero, dejando de ser publicado por parte del Banco de España.

"No es una prioridad para la que está cayendo", ha zanjado, por parte de Vox su diputada Inés Cañizares, asegurando que el Tribunal Supremo rechazó que la banca actuara de mala fe con este índice, al igual que lo ha hecho la diputada de Cs María Muñoz, que ha llamado a "dejar trabajar a los tribunales".