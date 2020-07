Moncloa acelera el 'rescate' de Iberia y refuerza su españolidad ante el Brexit

El Gobierno ultima la aprobación en consejo de ministros de las características del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, más conocido como 'fondo de rescate', mientras negocia de tú a tú con determinadas compañías su inclusión en este paquete de 10.000 millones iniciales. Una de las sociedades a las que se dirigen las miradas de Moncloa es Abengoa, pero no es la única. El foco también está puesto en Iberia donde se está estudiando una jugada considerada maestra. Y es que si el Estado entra a formar parte del accionariado de la aerolínea podría, a su vez, garantizar la españolidad de la misma de cara al inminente Brexit que tiene como fecha límite el 31 de diciembre.

Es una operación con aristas que fuentes cercanas al área económica del Gobierno admiten que se está estudiando. Supondría que el Estado, a través de este fondo SEPI, entrara a formar parte, como accionista, en el control efectivo de la compañía para que las autoridades comunitarias no consideraran a la firma como foránea y le siguieran permitiendo operar como hasta ahora. Se salvaría así del 'match ball' de la salida de Reino Unido de la UE. En este momento, y a la espera de ver cómo evolucionan las negociaciones en Bruselas sobre la posibilidad de un Brexit duro, Iberia no tendría garantizadas las licencias de vuelo debido a que la regulación comunitaria sobre compañías aéreas exige una propiedad mayoritaria y un control efectivo por parte de entidades europeas.

Iberia mantiene abierto un conflicto con Bruselas de cara a la españolidad o europeidad de la compañía. La aerolínea está controlada por IAG en su totalidad pero El Corte Inglés, a través de su filial Garanair, controla el 50,01% de los derechos políticos en IB Opco, la dueña a su vez de Iberia. Pero esta estructura no es admitida por Bruselas que ante el Brexit consideraría a la compañía como empresa no europea. Es ahí donde surge el problema de cara a la fecha límite de la salida efectiva del Reino Unido.

La solución de que el Estado entre en Iberia, por tanto, españolizaría, en parte, la compañía y sumaría un argumento más de cara a las negociaciones con la UE. A esta operación hay que sumar los movimientos ya conocidos de la compra pendiente de Air Europa, de conformar un 'hub' en la T-4 del Aeropuerto de Barajas y de nombrar a Luis Gallego presidente de IAG en sustitución de Willie Walsh. El directivo fue, por cierto, uno de los empresarios que más claro habló en la cumbre de la CEOE pidiendo un balón de oxígeno tanto para el sector aéreo como para el turismo.

Las conversaciones se están multiplicando estos días. Fuentes gubernamentales reconocen contactos tanto con Iberia, en la figura del propio Gallego, como con Air Europa, con Javier Hidalgo. Su interlocutor es el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que se ha negado de momento a que la operación con las aerolíneas con base en España sea similar a la que han ejecutado por cuenta propia los gobiernos alemán, francés y holandés con Lufthansa, Air France y KLM en forma de ayudas públicas. El Gobierno quiere que la intervención estatal llegue a petición de las compañías y eso es lo que se está negociando. Todas las opciones sobre la mesa. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, está al tanto de todo.

El fondo de capitalización de SEPI dispondrá de varios instrumentos diseñados 'ad hoc' para cada empresa que lo solicite. El Estado podrá conceder préstamos participativos, adquirir deuda subordinada o suscribir acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresará en el Tesoro Público. Eso sí, las empresas interesadas deberán cumplir una serie de condiciones previstas en el Marco Temporal comunitario. Todo ello deberá ser especificado en un próximo consejo de ministros.

Con Air Europa las conversaciones se dirigen hacia el SOS que la compañía tiene previsto solicitar al Gobierno. También hay varias opciones sobre la mesa pero Hidalgo habló claro en la misma cumbre de CEOE: "Estamos secos, no tenemos un duro y no sabemos cómo vamos a resistir; por nosotros mismos es imposible que salgamos adelante, así que tienen que echarnos una mano forzosamente. En mi grupo de empresas, que está saneado, no podemos continuar si no ingresamos". Fuentes cercanas a las negociaciones apuntan a un "encaje a tres bandas" para solucionar la situación de Air Europa, amarrar el futuro de Iberia y, a su vez, continuar adelante con la creación del citado gran 'hub' español en la T4.

En el Gobierno, eso sí, quieren dejar claro que las ayudas llegarán a petición de las empresas en dificultades y que no quiere oír ni hablar de nacionalizaciones: "Esta medida va destinada a sociedades que atraviesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia del COVID-19 y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como pueden ser su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados. Serán las propias empresas interesadas las que deberán solicitar acceso a este fondo".