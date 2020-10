Illa no levantaría la alarma en Madrid hasta que la incidencia baje de 100 casos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que "retiraremos el estado de alarma en Madrid enseguida que podamos", pero todo dependerá de la evolución de los datos de la pandemia. Para él, no es suficiente que la tasa baje por debajo de 500: "Debe quedar por debajo de 100. Esta es la perspectiva que vamos a debatir con ellos".

El Partido Popular ya anunció este lunes que pedirá al Gobierno que se retire el estado de alarma impuesto para frenar el coronavirus en Madrid. El líder del partido, Pablo Casado, consideró que ha habido una "discriminación" porque hay autonomías con cifras de contagio mayores que las de la región madrileña y no se les ha impuesto esta medida.

Asimismo, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ya adelantó el sábado que si este martes Madrid se mantenía "por quinto día consecutivo" con menos de 500 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada, pedirá al ministro Illa que decaiga el estado de alarma.

El ministro también ha confesado que él tenía la certeza de que habían llegado a un acuerdo con la autonomía de Ayuso para actuar con medidas contundentes antes de declarar la alarma: "El propio vicepresidente de Madrid lo avaló, pero después todo cambió". Ayuso reclamó en su momento que no le dieron tiempo para diseñar un plan alternativo a la alarma, pero Illa ha denunciado que "tiempo es lo que no tenemos. Hay que actuar con rapidez y prontitud. El Gobierno le dio tres opciones. No hubo respuestas, y decidimos actuar".

Aún así, Illa ha pedido "volver a la senda de la colaboración porque vienen semanas difíciles". El ministro ha señalado cómo han crecido los brotes en autonomías como Aragón y Navarra, pero ha descartado imponer el estado de alarma: "Si lo solicitan los apoyaremos. La clave es actuar con rapidez". También es importante entender el contexto de cada zona, según el político, porque Navarra cuenta con un 70% de trazabilidad de sus casos: "Actuando así se pueden controlar los brotes".