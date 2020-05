El juez ve"insostenible" que Iglesias siga como perjudicado en el caso Villarejo

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha levantado la condición de perjudicado de Pablo Iglesias en el caso Villarejo. El juez que investiga la macrocausa Tándem considera que es "insostenible" que el líder de Podemos siga manteniendo esta situación de "perjudicado y ofendido" y acuerda esta diligencia tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. El instructor, no obstante, no desestima volver a citar a declarar a la exasesora de Podemos Dina Bousselham ante las contradicciones en las que incurrió el lunes pasado en sede judicial por el robo y posterior robado de su teléfono móvil.

El Ministerio Fiscal había solicitado al magistrado que volviera a citarla para que pidiera perdón a Iglesias por el cambio de versión de la pasada semana en comparación con su primera declaración como perjudicada en marzo del pasado año. Sin embargo, aquí el juez no adopta la tesis de Anticorrupción porque considera que todavía quedan más diligencias por practicar. "Debemos concretar el momento en que se recibe la tarjeta por parte de Dina Bousselham y qué hizo cuando tuvo la tarjeta en su poder. Resulta apremiante averiguar a qué empresa llevó la tarjeta y determinar si ésta llegó a realizar alguna actuación sobre la misma", dice el juez en su auto en el cual aclara que, toda vez se esclarezcan estos extremos, podría volverla llamar a declarar.

Estos hechos se enmarcan en la pieza número 10 de la macrocausa Tándem en la que se investiga el robo del teléfono de Dina Bousselham en octubre de 2015 mientras estaba en unos grandes almacenes con su pareja. Los hechos se produjeron después de que Iglesias dejara su escaño en el Parlamento Europeo, en donde Bousselham ejerció de asesora suya. El magistrado les ofreció personarse como perjudicados a ambos esta parte concreta del caso después de que la Policía Judicial hallaran en el domicilio de Villarejo el contenido del teléfono sustraído a la exdirigente del partido morado. Un año después, el caso ha dado un giro de 180 grados principalmente tras su declaración este pasado lunes en la que explicó que ella recibió la tarjeta de su móvil en agosto de 2016 de manos de Pablo Iglesias y que ésta estaba completamente dañada.

"Recibió la tarjeta dañada"

Aunque el magistrado no pasa por alto las contradicciones de su testifical, considera que las diligencias practicadas en este momento se puede decir que la tarjeta de su móvil llegó a manos del entonces presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio y que éste se la entregó a Iglesias a comienzos de 2016 asegurando que no publicarían nada de su contenido por tratarse de asuntos de índole privada. En ese momento la tarjeta estaba en perfecto estado pero cuando llegó a Bousselham ya era irrecuperable. Ahora bien, el magistrado deja claro que hasta la fecha no se ha podido esclarecer "quién causó los daños materiales que la misma presentaba".

De hecho, tampoco puede datar con precisión cuando le devolvió Iglesias el dispositivo a su dueña. Dina dijo que la recibió en verano de 2016 pero el juez asegura que ese extremo no se corrobora con los correos enviados por su pareja, Ricardo Sá Ferreira, para poder recuperar el contenido del teléfono. Todo esto lleva a concluir al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que Iglesias pudo haber mantenido la tarjeta en su poder un rango de tiempo que va desde los seis meses a los 36 en caso de que la entrega se hubiera efectuado tres años después, en marzo de 2019.