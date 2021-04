Pablo Iglesias propone impulsar una banca pública y una SEPI "madrileña" 

La candidatura de Unidas Podemos (UP) a las elecciones autonómicas del 4 de mayo ha propuesto este lunes impulsar una banca pública y una empresa madrileña de participantes industriales para promover inversiones porque entiende que Madrid "no puede vivir exclusivamente de las cañas".

Así lo ha indicado Pablo Iglesias, candidato de UP a la presidencia de la Comunidad de Madrid junto con Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social y los candidatos de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid Jesús Santos, Carol Alonso y Vanessa Lillo, que han visitado esta mañana las instalaciones de la empresa metalúrgica Fabrez Group, donde se han reunido con representantes de la compañía.

"La pandemia ha demostrado las carencias de España y la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a tejido industrial. Madrid necesitaría algo parecido a la SEPI, una Sociedad Pública de Participaciones Industriales cuyo objetivo sea apoyar el talento emprendedor de lo pequeño y de lo mediano, que es lo que genera empleo y lo que más complicado tiene para ganar los pliegos de la contratación pública", ha planteado.

El líder de Podemos ha indicado que la clave del potencial industrial de un país tiene que ver con el talento. "Uno de los problemas de España y Madrid en los últimos años es apostar por sectores económicos que no generan algo valor añadido. Es lógico que en España haya siempre turismo, es una potencia turística y eso hay que cuidarlo. Es importante pero no puede ser lo único. El hecho de haber apostado tantos años por la construcción durante un tiempo concreto puede haber creado una seria de expectativas, pero eso no genera valor añadido. La pandemia ha demostrado las carencias de España y su tejido industrial, que pueda competir con los socios europeos y ser una referencia internacional", ha esgrimido.

Potenciar la industria funciona, ha continuado Iglesias, si hay voluntad pública de ayudar. "En España tradicionalmente pocos sectores que puedan salir adelante sin un apoyo público muy concreto. La corrupción que arrastramos tiene que ver con una manera pésima de entender la relación entre lo público y lo privado", ha dicho.

Por eso, el exvicepresidente regional apuesta por la SEPI madrileña cuyo objetivo es "apoyar el talento emprendedor de lo pequeño y mediano, que es lo que genera empelo y necesita de esos recursos públicos para que ese talento se ponga a funcionar con prioridad".

Contratación pública y PYMES

Pablo Iglesias considera que la legislación de contratación pública tiene que beneficiar a las pequeñas y medianas compañías (pymes), por lo que defiende un cambio en la contratación pública. "Es muy difícil para un pyme ganar un concurso público porque en la manera que los diseños de los pliegos y bases llegan para los grandes. En el palco de fútbol del Real Madrid se cierra el contrato y todo va muy fácil", ha apostillado.

A juicio del aspirante de la formación morada, solo apostando por las pymes se genera empleo y tejido competitivo, que es donde "está el talento". "Madrid no puede vivir exclusivamente de las cañas y de la construcción. Siempre vamos a ser una potencia en la hostelería", ha añadido.

Iglesias ha matizado que ellos están a favor de la hostelería y que se pelearon con el Ministerio de Economía para conseguir ayudas a este sector por valor de 7.000 millones de euros. También ha apuntado que la construcción "está muy bien, pero tiene que haber vivienda pública y una manera para limitar los alquileres también para las empresas, porque tienen muchas dificultades para tener locales en ciudades de Madrid con alquileres impagables".

El secretario general de Podemos ha apostado por todo ello para que haya voluntad pública de diversificarse a nivel industrial. "Me da envidia Alemania. ¿Por qué en España tiene que ser solo un país de turismo y no vamos a poder generar alto nivel añadido y crecer internacionalmente? España y Madrid son una puerta de entrada de muchos intereses latinoamericanos en Europa y eso hay que ponerlo en valor y para ello hace falta una actitud distinta", considera.

Durante la visita, los representantes de Unidas Podemos han conocido en primera mano algunos de los proyectos de sostenibilidad e innovación que están poniendo en marcha en la empresa Fabrez Group afincada en el municipio madrileño de Daganzo. Para esta candidatura, la economía verde y el sector tecnológico son "claves para que pueda llevarse a cabo un cambio de modelo industrial".