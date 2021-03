El 'relaxing cup' de Mónica García en el 100 Montaditos que enciende a Cs

Mónica García, candidata de Más Madrid para arrebatar la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones que se celebrarán el 4-M en la comunidad después de que el partido de Íñigo Errejón no recogiera el guante lanzado por Pablo Iglesias para una candidatura conjunta hizo un guiño a la que fuera alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y su memorable frase 'Relaxing cup of café con leche' al subir una imagen a su red social de Instagram en la que indicaba que lo estaba precisamente haciendo "in 100 Montaditos". Las reacciones no se hicieron esperar desde las filas de Ciudadanos.

Villacís no dudó en asegurar que "me alegra que disfrutes en las terrazas de la hostelería madrileña" porque "llevo meses trabajando para que puedan ampliar su espacio y seguir levantando la persiana". Entra en campaña al asegurar que "es la diferencia entre gestionar y hacerse fotos" para añadir que "lo mismo ahora ya no estás tan a favor de criminalizarlos".

P.D. Lo mismo ahora ya no estás tan a favor de criminalizarlos https://t.co/i0zf3Fz2FR — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 29, 2021

Con la fotografía respondía la polémica generada sobre unas declaraciones suyas en las que la candidata de Más Madrid ha planteado que lo que está en juego en los comicios es que la región siga siendo "el 100 Montaditos de Europa" en el que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha transformado, de quien ha afirmado que con sus políticas está "invocando la cuarta ola".

Por su parte el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha censurado las "bromitas sectarias" de "Más Podemos" contra la hostelería y les ha reclamado que se disculpen ante el sector. "Lo que deberían hacer desde 'Más Podemos' es disculparse ante todos los madrileños que trabajan y viven de la hostelería y a los que han ofendido con sus bromitas sectarias", ha publicado Bal en sus redes.

García ha cargado estas semanas contra el factor atractivo del "turismo de borrachera" que, a sus ojos, está fomentando la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a quién han acusado de convertir Madrid en el "after" y el "100 Montaditos" de Europa. Ante estas comparaciones, el candidato 'naranja' ha asegurado que "bastante mal lo están pasando ya" en la hostelería "como para encima tener que aguantar" a Más Madrid.