Las recetas de Díaz Ayuso para rescatar de la ruina al sector del taxi de Madrid

Objetivo: rescatar económicamente el sector del taxi de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, maneja recetas concretas para sanar a un servicio público, con aproximadamente 16.000 licencias en la capital, diezmado por la entrada en juego de las VTC y los largos meses de pandemia como consecuencia del coronavirus.

El plan de Ayuso se traduce en cifras: elevar los ingresos del taxi de los 4.134 euros mensuales actuales hasta 5.928 euros, o lo que es lo mismo, 1.794 euros más (un 43%) cada treinta días por el hecho de usar plataformas digitales. Además, una liberalización total de los horarios (24 horas los 365 días del año) haría que los ingresos diarios por licencia se incrementasen en 100 euros, y se creasen 3.000 empleos para conductores de estos coches.

La propuesta de la Comunidad de Madrid pretende que los profesionales del taxi compitan a través de plataformas digitales en igualdad de condiciones con las VTC, que fundamentan su operatividad bajo la fórmula de la precontratación de los servicios que prestan. Sumarse a estas plataformas supone ya a los taxistas un ingreso palpable.

Según datos del Gobierno regional, la precontratación de servicios reporta el 69% de los ingresos al taxi (4.090 euros/mes), mientras que las 'carreras' que surgen directamente en las calles o en las paradas establecidas al efecto reportan solo el 31% de la caja (1.838 euros/mes). "El taxi tradicional circula el 54% de los kilómetros totales en vacío , mientras que el uso de plataformas digitales reduce este porcentaje al 35%", asegura un documento de la Comunidad de Madrid.

Paralelamente, la otra pata para basar el incremento de ingresos de los taxis madrileños se centra en una liberalización de horarios que permita trabajar 24 horas los 365 días del año. Actualmente, los 16.000 taxis que trabajan en Madrid tienen la obligación de no trabajar un día de la semana, sin contar sábados y domingos.

Esto, según los datos que maneja Díaz Ayuso, hace que "el 82% de las licencias sea explotado a un solo turno, trabajando una media de 11,7 horas/día" e ingresando 171 euros diarios. El resto de licencias (18%) "hacen doble turno, trabajando el máximo de 16 horas/día que fija la regulación: ingresan una media de 276 euros/día". Así, "los taxis a doble turno recaudan un 61% más que los de un solo turno".

El uso de plataformas digitales para obtener precios cerrados por 'carrera' y la liberalización horaria darían, según la Comunidad de Madrid, un espaldarazo al sector del taxi, donde un profesional medio podría "ingresar hasta un 40% más al mes, elevar la facturación por licencia un 60% y crear unos 3.000 nuevos empleos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, afirma que los taxis ahora necesitan "ayudas y un enfoque diferente para competir con las VTC". "No se trata de que a las VTC les vaya peor, se trata de que al taxi le vaya mucho mejor". En este sentido, ha hecho hincapié en que es un sector "que ha cumplido siempre con las normas, de gente trabajadora" de todos los rincones de España. "Ahora han cambiado las normas y, por eso, hay que ayudarles", ha dicho.

Respecto a las VTC, ha hecho hincapié que el exministro José Luis Ábalos dejo "colgando" el Real Decreto por el que "pasaba a las comunidades autónomas la mayoría del problema" sobre la regulación y que "vence ahora". Para Ayuso, lo que hay que hacer es "actualizarlo" pero no "dejarlo morir y que desaparezcan las VTC". "Yo no quiero eso. Madrid es una región libre donde se apuesta por la competencia, por la tecnología. No somos la Barcelona de (Ada) Colau que echa para atrás a las VTC y no ayuda ni mucho menos a un sector que se bloquea después", ha manifestado, para a renglón seguido subrayar que no cree que esta sea "la imagen que necesita Madrid".

A pesar de estas palabras, ha indicado que no pueden seguir "proliferando las VTC de manera desmesurada" sino que también tienen que empezar a pasar "por unos exámenes, como los conductores del taxi" con el objetivo de que la gente que se monte en ellos esté "en manos de una persona que sabe exactamente qué está haciendo y por dónde".