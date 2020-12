Los médicos de Primaria demandan a Madrid por sufrir sobrecarga de trabajo

Médicos de Atención Primaria han presentado este miércoles una demanda colectiva contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la "sobrecarga de trabajo" que asumen desde hace años en los centros de salud, que se ha visto hasta "quintuplicada" por la pandemia.

La plataforma de Atención Primaria AP se Mueve ha presentado esta demanda ante el Juzgado de lo Social del TSJM, a la que se han adherido por el momento 270 profesionales, ha explicado a Efe Concha Herranz, portavoz de la plataforma. Tras el fracaso de las conversaciones con la Comunidad de Madrid, la plataforma ha decidido optar por la vía jurídica para "revertir la situación en la Atención Primaria madrileña", agravada por la pandemia.

En febrero de 2019, la plataforma presentó un documento con mejoras para los médicos de Atención Primaria con mejoras en el tiempo mínimo de atención a pacientes y un número máximo para atender en el día, con 28 pacientes por jornada laboral, y la gestión adecuada de las suplencias "para no seguir asumiendo la responsabilidad de los compañeros".

"Hay profesionales sin suplir, y esas agendas hay que asumirlas", ha dicho Herranz, que ha apuntado que esta situación se ha "triplicado o quintuplicado" por la pandemia. Tras reunirse en varias ocasiones con la Gerencia de Atención Primara "sin que haya ningún movimiento a favor de mejorar de los médicos de Atención Primaria para poder atender con más calidad", en mayo se convocó huelga y decidimos iniciar una vía jurídica, que se ha visto "ralentizada" por la crisis sanitaria. Según Herranz, los centros de salud no han sido reorganizados de forma adecuada durante la pandemia, y los profesionales se encuentran "decepcionados con cómo se nos ha tratado este tiempo".

"No hay refuerzos sobre plantilla, hay contratos de refuerzo pero lo que están haciendo es cubrir ausencias, de manera que la plantilla sigue sin estar completa, son para cubrir los huecos que había o que se han ido generando porque hay gente que esta de baja", ha subrayado la portavoz de la plataforma, que ha precisado que los centros de salud no se han reforzado lo suficiente, pese a los anuncios del Gobierno regional. Ademas de bajas por covid, Herranz ha señalado que "hay muchas por salud mental porque hay gente que no puede más".