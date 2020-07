Aguado exige al Gobierno poder aplicar el confinamiento sin aval judicial previo

Las autoridades regionales se preparan para el peor de los escenarios, con la mira puesta en la telaraña de los rebrotes que, cada día, se extiende más por el país. El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, se ha mostrado partidario de los "confinamientos quirúrgicos, medidos" si así lo requiere la transmisión del virus, pero ha exigido al Gobierno central más claridad y coordinación a la hora de aplicarlo, así como el aval del Ejecutivo para que la comunidad pueda decretarlo sin contar con un permiso judicial previo.

En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, Aguado ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez "un marco legal adecuado que nos permita como comunidad autónoma poder actuar con total o más autonomía a la hora de llevar a cabo confinamientos, que no requieran permiso judicial, más ágiles y que permitan una mejor coordinación con la Delegación del Gobierno que son los que tienen que garantizar que el confinamiento es efectivo".

Ha subrayado que lo deseable es que no sean necesarios porque "somos capaces de evitarlos mediante la prevención y el uso de las mascarillas", pero para ello -ha advertido- se necesita al "Gobierno de España que en vez de hablar de posibles confinamientos generalizados tomara medidas en los aeropuertos y nos evite a los españoles pasar por el mismo trago de marzo y abril. Y si no queda más remedio habrá que adoptar medidas más reactivas pero antes deberíamos ser proactivos y el gobierno no lo están siendo".

Pero llegado el momento de un confinamiento, ha recalcado, que "a nadie le quepa duda de que lo haremos". En su opinión, existe “una cierta falta de marco normativo y de claridad de cómo hacer esto. Hay otras administraciones que lo están haciendo, como Galicia y Cataluña, pero con mucha cautela y sin jurisprudencia previa, sin saber si lo que están haciendo está bien, mal o regular y siempre dependiendo de un juez para poder hacerlo”.

“Necesitamos más certezas jurídicas, más y mejores protocolos y más coordinación con el Gobierno para saber cómo proceder en cada caso”, ha concluido el portavoz del Ejecutivo regional, quien ha recordado que aún están pendientes de una reunión solicitada a la Delegación del Gobierno en Madrid sobre esta cuestión.

El Gobierno insiste en que las CCAA pueden confinar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que con los rebrotes de Covid-19 que han surgido en varios lugares de España ha quedado claro que "las comunidades autónomas tienen instrumentos, con esta legislación, para confinar" pese a que "algún actor político" lo había puesto en duda.

Sánchez ha hecho esta reflexión tras los confinamientos en la comarca ilerdense de Segrià, en A Mariña (Lugo) y de un solo edificio en la ciudad de Albacete, preguntado por los rebrotes en rueda de prensa junto a su colega italiano, Giuseppe Conte.

Fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien a finales de junio le pidió al Gobierno que elaborase un protocolo de actuación que*permita confinar o cerrar temporalmente municipios, afirmando que la comunidad no podía restringir la comunidad. Otros presidentes del PP como el gallego Alberto Núñez Feijóo tambien pidieron restricciones de movilidad más allá del estado de alarma.