Los seguidores de Ayuso se concentran en Génova y piden la dimisión de Casado. 

Más de un centenar de personas se ha concentrado este jueves frente a las puertas de la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova para apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que la dirección del partido le abriera un expediente informativo ante las "acusaciones gravísimas, casi delictivas" contra el presidente Pablo Casado, al que culpa de presunto espionaje. Sobre las 19:00 horas, seguidores de la dirigente regional se han concentrado con gritos como "Ayuso presidenta de España" o "Ayuso sí, Casado no" y han pedido la dimisión del líder del PP gritándole que se asomara al balcón.

También se han referido a Casado y al secretario general del PP, Teodoro García Egea, con exclamaciones como "cobardes", "pelotas" y "la derecha no se vende". Además, en la concentración se han podido ver banderas de España y carteles exigiendo dimisiones. "Casado y Teodoro dimisión. Los afiliados del PP no os queremos", exponía uno de ellos. Además, uno de los congregados ha querido entregar en 'Génova' una corona de flores con la frase "Pablo Casado siempre te recordaremos", aunque no le han dejado entrar, y un grupo de mariachis también se ha acercado interpretando la canción 'Cielito lindo'.

Los seguidores de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han convocado una manifestación frente a la sede nacional del PP en la calle Génova esta tarde, alrededor de las 19:00 horas, para mostrarle su apoyo tras la crisis interna del Partido Popular, según convocatorias que han ido circulando en redes sociales. Además, se han anunciado otras dos concentraciones a favor de la presidenta madrileña para mañana a las 19:00 horas y para el domingo a las 12:00 horas, también frente a la sede nacional del PP.