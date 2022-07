Juanma Moreno expresa "alivio" por la condena a los expresidentes andaluces

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que la confirmación de la sentencia de los ERE por parte del Tribunal Supremo le provoca "sentimientos agridulces", por un lado la tristeza de que la región se vincule a la corrupción, y por otro "cierto alivio de que al final se haga justicia".

Moreno ha lamentado que el nombre de Andalucía sea este martes una vez más noticia por la corrupción, después de dos décadas hablando del caso de los ERE, pero ha resaltado que el Tribunal Supremo dice que el PSOE repartió "de manera arbitraria" 680 millones y "al final esas cosas se tienen que pagar". Ha asegurado en Canal Sur Radio que su objetivo es que parte de esos recursos se puedan devolver a las arcas públicas.

Ha opinado que la justicia debe ser más ágil y rápida, ya que no se puede tener a los dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros cargos, pendientes de este asunto durante once años, lo que supone "un calvario" para cualquier persona.

El presidente de la Junta de Andalucía ha afirmado que el caso de los ERE supone "uno de los capítulos más tristes y graves" de la democracia en la comunidad y en España por la "corrupción institucionalizada" en gobiernos socialistas, y ha garantizado que "eso es un tiempo pasado que no va a volver".

En el acto de posesión del nuevo gobierno andaluz se ha colado como "invitado no esperado" el fallo del Tribunal Supremo ratificando las condenas por los ERE, entre otros a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, "un capítulo que no es para alegrarse, porque es de tristeza", ha dicho el presidente de la Junta. "Defiendo que es un tiempo pasado, ese tiempo no va a volver a Andalucía y vamos a trabajar todos los días para que eso jamás vuelva a suceder en nuestra comunidad", ha añadido Moreno, quien pretende también recuperar el dinero de los contribuyentes andaluces.

Ha señalado que esa etapa ya es pasado, pero no se puede olvidar "para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió durante demasiados años", una "corrupción institucionalizada en gobiernos anteriores". El presidente andaluz, que comienza su segundo mandato, ha calificado este caso como "uno de los capítulos más tristes y más graves en la historia de Andalucía y en la historia institucional de España", y ha apuntado que le apena el hecho de que la justicia tarde tanto tiempo en dictaminar y en cerrar este capítulo.

Moreno ha afirmado que empatiza con los afectados porque, aunque "quien lo hace mal lo tiene que pagar", las sentencias no pueden tardar once años mientras los acusados viven "un martirio", por lo que ha apostado por abrir "una reflexión sobre los tiempos de la justicia".