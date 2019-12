Podemos reparte poder entre su cúpula para encajar las piezas en el Gobierno

La nueva etapa política va a provocar una transformación radical en Podemos. El nuevo gobierno de coalición que han acordado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha motivado que en el partido morado hayan empezado a pensar en su futuro más inmediato. El motivo es que varios de sus dirigentes van a pasar a ocupar puestos destacados en la vicepresidencia social de Iglesias o en los tres ministerios que detentarán en el Ejecutivo, como ha podido saber La Información. Por lo que la formación ya se ha puesto manos a la obra para llevar a cabo una reorganización, por la que habrá ascensos y cambios de piezas en el día a día de la formación.

El paso adelante a formar parte de un gobierno del secretario general, de Irene Montero o de Pablo Echenique supone que vayan a estar acompañados de personas de su máxima confianza. Una de las que cuenta con más posibilidades de dejar el escaño en segundo plano para acompañar a sus jefes en un ministerio es la portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra. La diputada navarra es muy cercana a los dos máximos dirigentes, y ha sido quien ha llevado las riendas de la comunicación en la cámara baja por las sucesivas bajas por maternidad de Montero. Esto ha supuesto que se haya convertido en una figura mucho más conocida por la ciudadanía, además de un valor en alza en la cúpula morada.

La salida de Belarra de la dinámica parlamentaria, previsiblemente para liderar el gabinete de Iglesias o Montero, va a provocar que la cúpula de la formación en la cámara vaya a quedar descabezada. El plan para corregir esta situación es promocionar al puesto de portavoz a diputados que ya se han hecho un nombre en los últimos años. La mejor situada es la gaditana Noelia Vera, que ha ejercido de representante en las comparecencias ante la prensa de los lunes en la sede de Princesa. Pero la idea que hay en Podemos es la de repetir la fórmula previa de tener dos portavoces con un perfil sólido. Y que pueda permitir que cuando el 'segundo' le toque asumir el puesto no se eche de menos al titular de la portavocía.

Decisiones pendientes

El plan inicial para cumplir con esta condición era replicar el tándem de los lunes en el día a día del Congreso, el cual está formado por Vera y por Pablo Echenique. Pero las posibilidades de este último de convertirse en el nuevo ministro de Universidades puede ocasionar que el encargo recaiga en otro diputado que no tenga tanta experiencia en cometidos de este tipo. Es ahí donde surgen nombres como el de Rafa Mayoral, Sofía Castañón, Jaume Asens o Enrique Santiago. En el caso de estos dos últimos serían aún más significativo, ya que pertenecen a En Comú Podem e IU respectivamente.

Aun así, no hay nada descartado, ya que Iglesias tiene pendiente encajar muchas piezas tanto en el Gobierno como en la rutina en el Congreso o la sede. Una de ellas es la integración de los 'comuns' de Ada Colau en el Ejecutivo, ya sea con uno de sus miembros como titular de un ministerio o en secretarías de Estado de cierto renombre. El peso de la marca catalana, que aportó la quinta parte de los escaños en las últimas generales, responde a que el propio líder de Podemos se haya comprometido a cederles un encargo destacado. Lo que puede provocar un cambio de cromos de última hora en los departamentos.

Con esa previsible promoción a Noelia Vera y con Echenique con papeletas para estar en el Consejo de Ministros, Podemos también tendrá que elegir a nuevos responsables que se encarguen de dar la cara por el partido en los momentos que así lo requieran. Por el momento no han trascendido posibles nombres que asuman esos encuentros con la prensa para responder sobre los asuntos internos. Las fuentes consultadas aseguran que hay varias vías para solucionarlo. Incluso que los designados sean diputados autonómicos, lo que no se había hecho hasta el momento, o dirigentes que no tienen escaño en la actualidad a nivel nacional o en alguna comunidad.

Todos los nuevos nombramientos que decida la cúpula liderada por el futuro vicepresidente del Gobierno se conocerán una vez se haya resuelto el puzle de la gobernabilidad. El primer paso es la constitución de las Cortes del próximo martes, 3 de diciembre. A esto le seguirá el debate de investidura, cuya celebración se prevé para el 17 de diciembre. Al ser necesaria la mayoría absoluta para lograr la confianza de la cámara, Pedro Sánchez afrontará una segunda votación, en la que requerirá una mayoría simple para poder ser presidente. Esta se celebrará dos días después, el día 19. Si Sánchez supera este paso, la voluntad de PSOE y Unidas Podemos es dar a conocer el diseño del Ejecutivo antes de Nochebuena.