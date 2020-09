Rufián arremete contra la Casa Real y la mayoría del Congreso se le echa encima

Una sesión bronca... y con mucha polémica por unas palabras de Gabriel Rufián sobre la Casa Real. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha exigido este miércoles "contención" y "educación" a todos los diputados tras una dura sesión en el pleno de la Cámara, en especial por las acusaciones y manifestaciones sobre la Casa Real que se han intercambiado ministros del Gobierno y la oposición.

Batet ha intervenido después de que el líder del PP, Pablo Casado, tomara la palabra para pedir que cesaran en el hemiciclo las declaraciones sobre casa real. "No se puede agredir así a las instituciones", ha dicho. La presidenta del Congreso ha recordado que aboga por el uso de la libertad de expresión conforme a la Constitución y que durante la sesión "no se han vertido insultos".

#SesiónDeControl @gabrielrufian, portavoz del G.P. Republicano, pregunta al ministro de Justicia, Campo, @Jccampm, cómo tiene pensado asegurar que todas las instituciones públicas se sometan a los principios democráticos y al respeto de las mayorías parlamentarias. pic.twitter.com/wU6u5dRKWA — Congreso (@Congreso_Es) September 30, 2020

Sin embargo, ha reprochado el tono de la sesión, plagado de interrupciones y de numerosas apelaciones de Batet a que hubiera silencio. Ha exigido "contención", "educación" y "respeto" a los diputados porque en el pleno de este miércoles no ha habido. "Esta sesión no ha sido ejemplo", ha puntualizado. La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha pedido la palabra acto seguido para exigir a Batet que ponga fin a las manifestaciones contra la Casa Real. La presidenta del Congreso no le ha permitido intervenir para no crear un debate que no era pertinente.

Las palabras de Rufián

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado contra el Rey en la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado este miércoles en el Congreso al afirmar que Felipe VI es el diputado número 53 de Vox y que Francisco Franco fue "el único que le votó", llegando a mostrar una fotografía del dictador junto al monarca cuando éste tenía diez años.

Rufián ha aprovechado su pregunta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para señalar lo que ha considerado deficiencias en tres instituciones, entre ellas la Casa Real, "la madre del cordero". "¿Qué le voy a decir? Simplemente, una cosa muy gráfica. Vox tiene aquí desgraciadamente 52 diputados pero en total tiene 53, porque tiene uno en la Zarzuela, he aquí lo dramático", ha dicho el diputado catalán.

"Vox tiene en total 53 diputados, uno en Zarzuela, he aquí lo dramático"

Sus declaraciones han provocado una gran bronca entre sus señorías, a lo cual ha respondido dirigiéndose a "los señores de la derecha y de la extrema derecha", para añadir: "Tienen razón, a Felipe VI le votó un español y es este, Francisco Franco. Tenía unos 10 años él (el Rey), un poco joven". Sus palabras, junto a la instantánea, han avivado las quejas de los diputados y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet ha tenido que pedir silencio en varias ocasiones, apuntando en concreto al 'popular' Teodoro García Egea.

Rufián también ha criticado al Poder Judicial, indicando que "en menos de 24 horas se ha condenado a un presidente por una pancarta (Quim Torra), se ha absuelto a un corrupto por una estafa (Rodrigo Rato) y se ha rebajado la pena de un profesor pederasta de un colegio del Opus Dei". "Es el Poder Judicial hoy en España, que no es un Poder Judicial, es un poder y va contra todos, contra una parte de este país, y también contra ustedes", ha planteado.

Campo ha rechazado el "análisis" realizado por el portavoz parlamentario de ERC y ha salido en defensa de la Jefatura del Estado y del Tribunal Supremo, subrayando que la decisión de confirmar la inhabilitación de Torra "ha sido una sentencia por unanimidad" y recalcando que "la Justicia se imparte en nombre del Rey por parte de jueces independientes". "En eso creo y defenderé hasta la última gota de mi sangre tanto a la monarquía como al Estado constitucional y la Justicia", ha aseverado.